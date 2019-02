Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne: ecco come sta oggi

Sara Affi Fella ripensa a Uomini e Donne e al periodo buio dopo lo scandalo: l’ex tronista aggiorna i fan

Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi fa discutere molto i fan di Uomini e Donne. Dopo lo scandalo che l’ha travolta al Trono Classico e il lungo periodo di assenza dai social, l’ex tronista adesso è intenzionata a voltare pagina. Di aver sbagliato nei confronti dello staff di Maria De Filippi ne è consapevole, tant’è che la stessa, ripensando al suo percorso all’interno del programma, si è detta più e più volte pentita. Nascondere la sua relazione con Nicola Panico? Non lo rifarebbe. A chi su Instagram le ha chiesto di fare un confronto tra la Sara Affi Fella di sei mesi fa e quella di oggi la ragazza di Venafro ha risposto: “Oggi sono una persona migliore”. L’ex tronista, poi, ha pure aggiunto: “Mi pento delle mie decisioni sbagliate. Ho sbagliato tanto, forse troppo”.

Se potesse ritornare indietro cosa direbbe a se stessa Sara? “A Sà non fa str…..e!” ha scritto il volto noto di Uomini e Donne, forse cercando di fare dell’ironia e cercando di sdrammatizzare la cosa. Ad una follower che le ha aperto il suo cuore e le ha confidato di sentirsi sola, inoltre, Sara Affi Fella ha cercato di rivolgere parole di conforto. Perché l’ex di Luigi Mastroianni, dopo tutto quello che le è successo, sa bene cosa vuol dire sentirsi isolati rispetto al resto del mondo. “So cosa vuol dire sentirsi sola ma, dopo quello che mi è successo, ho imparato che non sono sola, anzi. Ci sono molte persone che mi vogliono bene. Non sei sola, nessuno lo è. Circondati di chi ti fa stare bene”.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella innamorata: lo scoop sul nuovo fidanzato

Questo per Sara Affi Fella è un momento felice. Il suo cuore è tornato a battere per un’altra persona. Di essere di nuovo fidanzata lo ha fatto intendere lei. Pur non rivelando il nome, tuttavia, sul web sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni. Il ragazzo in questione si chiamerebbe Francesco e anche lui, come Nicola Panico e Vittorio Parigini, pare sia un calciatore.