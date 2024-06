Sara Affi Fella, nozze: data esatta, abito sontuoso e chi porta le fedi

Sara Affi Fella, una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne, a breve si sposerà. Nelle scorse settimane aveva anticipato che il matrimonio sarebbe stato celebrato a giugno. Il 12 maggio, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha svelato il giorno esatto in cui salirà all’altare con Francesco Fedato, calciatore della Lucchese con cui ha avuto un figlio, il piccolo Tommaso: la data da cerchiare in rosso sul calendario è martedì 23 giugno. A rivelarlo è stato il piccolo Tommy, ripreso da mamma e papà in un video in cui ha anche aggiunto che sarà lui a portare le fedi.

In una manciata di minuti, il post ha fatto incetta di like e di commenti di auguri. L’ex tronista, nei giorni scorsi, ha anche mostrato un assaggio dell’abito del matrimonio che ha scelto. Sempre tramite un filmato divulgato sui suoi profili social, si è immortalata mentre stava provando un vestito dell’atelier napoletano Celebrity Sposa. Trattasi di un capo d’abbigliamento bianco, come da tradizione, tutto ricamato, con un lungo strascico e una vertiginosa scollatura sul busto. Attenzione, però: l’ex volto di UeD ha spiegato che non sarà quello l’abito che indosserà. Quasi certamente però sarà molto simile.

Sara Affi Fella, dallo scandalo a Uomini e Donne all’altare

Il percorso della giovane mamma a UeD è stato uno dei più tribolati della storia del programma. A un certo punto il team di lavoro del dating show scoprì che la tronista stava prendendo tutti per il naso in quanto, in gran segreto, stava continuando a frequentare Nicola Panico, il fidanzato con cui si presentò pochi mesi prima a Temptation Island.

Ovviamente il suo Trono fu interrotto. Affi Fella venne travolta dalle critiche. Pure Uomini e Donne fu investito da un’ondata di proteste da parte degli utenti che chiesero maggiore attenzione alla redazione sulla scelta dei partecipanti al programma.

Passata la bufera, Sara e Nicola Panico si lasciarono. Lei si è poi legata sentimentalmente al calciatore Francesco Fedato, con il quale ha avuto Tommaso a settembre 2020. La coppia ora è pronta a convolare a nozze.