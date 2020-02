Sara Affi Fella e Nicola Panico, volano i coltelli: ex al vetriolo, il fatto

Sara Affi Fella e Nicola Panico, volano i coltelli: i due ex se le suonano. Il calciatore perde le staffe e tuona: “La tua ‘malattia’ ormai è cronica”. C’eravamo tanto amati…

Volano i coltelli tra gli ex Sara Affi Fella e Nicola Panico. Dalla serie, ci eravamo tanto amati… Bhe, ora non più. Per niente. Nelle ultime ore i due, che imperversarono con le loro vicende sentimentali prima a Temptation Island poi a Uomini e Donne (e chi se lo è scordato l’Affi Fella Gate, con tanto di leggendari aneddoti di persone nascoste nell’armadio e quant’altro), sono tornati a suonarsele di santa ragione. L’ex tronista ha rilasciato un’intervista in cui ha detto di essere profondamente innamorata del suo attuale fidanzato, Federico, aggiungendo che se potesse cancellerebbe tutto ciò che è accaduto prima. Panico, essendosi sentito chiamato in causa, ha risposto in modo molto piccato, con una Stories Instagram infuocata.

Sara: “Cancellerei quasi tutto quello che è successo negli ultimi anni”. Nicola mal digerisce l’intervista

“Cancellerei quasi tutto quello che è successo negli ultimi anni. Non ne voglio nemmeno parlare più, voglio parlare solo del mio futuro, mi aspetto che sia meraviglioso. Mi aspetto anche di ricadere, ma sicuramente riuscirò a rialzarmi”, ha confidato Sara. E Nicola, a quanto pare, non ha preso benissimo le esternazioni dell’ex. “Sono ormai anni che ne parli solo tu, che cerchi di infangare chiunque per cercare di pulirti la coscienza”, ha scritto il calciatore, “Così come hai fatto con la redazione di Uomini e Donne (GENTE ONESTA)! Ormai alla gente non interessa più, ti fai domande e risposte da sola, sperando in un articolo in più!”. Ma non è finita qui…

Nicola Panico: “La tua ‘malattia’ ormai è diventata cronica. È arrivato il tempo di prendersi le responsabilità”

“La tua ‘malattia’ – ha tuonato ancora Panico – ormai è diventata cronica. È arrivato il tempo di prendersi le responsabilità, sono passati 2 anni e ancora ne parli! Le offese che da 2 anni cerchi di farmi, ormai fanno ridere tutti, pubbliche e private per fortuna le dici tu, altrimenti qualcuno ti credeva pure!”. Pensiero più che chiaro quello di Nicola. Seguirà una risposta dell’ex tronista?