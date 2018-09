Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: la conduttrice è molto irritata

Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: l’inganno dell’ex tronista ha molto irritato la conduttrice di Uomini e Donne

Lo scandalo scoppiato in questi giorni a Uomini e Donne ha decisamente lasciato senza parole sia il pubblico da casa che le persone che da diverso tempo lavoro al programma. Sara Affi Fella, come molti già sanno, ha finto infatti di essere single per tutto il periodo in cui è stata sul trono. A portare a galla la verità è stato proprio Nicola Panico, il fidanzato tenuto nascosto. Tutti i retroscena e i dettagli emersi in questi giorni hanno spiazzato i fan della trasmissione e, di fatto, hanno molto messo molto in cattiva luce la Affi Fella. A schierarsi contro di lei, difatti, non è stato solo il pubblico attivo sul web. Una netta posizione, fin da quando lo scandalo è scoppiato, hanno anche preso difatti i membri della redazione (che sui social hanno molto criticato la ragazza). Il settimanale Oggi, inoltre, nel suo ultimo numero ha fatto sapere ai lettori che persino Maria De Filippi sarebbe molto arrabbiata con Sara.

“Si mormora che Maria De Filippi sia molto irritata” è stato infatti scritto nella rubrica Pillole di Gossip. Questo vuol dire che ci saranno delle conseguenze? Non lo sappiamo… Di certo, al momento, ce ne sono state già alcune molto spiacevoli. Gli sponsor con cui Sara Affi Fella ha lavorato negli ultimi mesi, per esempio, hanno preso le distanze da lei e da quanto ha fatto. L’agenzia che la rappresentava (che poi sarebbe quella del fratello di Francesco Monte) ha sciolto ogni tipo di legame con lei e, come se non bastasse, tutti quei follower che le hanno permesso di lavorare con i social l’hanno letteralmente abbandonata dopo che la bomba è esplosa (in poche ore il numero dei suoi seguaci è sceso vertiginosamente, tanto che Sara ha deciso di chiudere il suo profilo).

Uomini e Donne anticipazioni: Nicola Panico presente in studio per raccontare la sua verità

Ieri, dopo essersi tirato indietro la prima volta, a Uomini e Donne durante la registrazione del Trono Classico si è presentato in studio Nicola Panico. Quest’ultimo, nello specifico, ha raccontato ai presenti tutta la verità sulla relazione segreta con Sara, svelando anche alcuni dettagli inediti sull’intera vicenza.