Sara Affi Fella innamorata. Lo spiffero: è incinta? La risposta

Sara Affi Fella sempre più innamorata (foto). Lo spiffero: è incinta? L’ex tronista risponde

Sara Affi Fella dopo la burrasca da cui è stata travolta in seguito al suo discusso trono di Uomini e Donne è tornata a sorridere da qualche mese. Ed è anche tornata in pianta stabile sui social. Ma c’è di più: la ragazza di Venafro si è innamorata di nuovo. Lui, secondo il gossip, è Francesco, un calciatore, proprio come i suoi due ex Nicola Panico e Vittorio Parigini. Con la nuova fiamma, finora Affi Fella si è mostrata su Instagram solo un paio di volte, senza però mostrare l’identità del ragazzo. L’ultimo scatto che conferma la neonata relazione lo ha pubblicato tra le Instagram Stories poche ore fa… E qualcuno addirittura ha sussurrato che sia in dolce attesa…

Due gambe che si intrecciano, la Tv che sta trasmettendo Ciao Darwin e un bel cuore rosso a far da contorno alla tenera atmosfera. Questo lo scatto zuccheroso che l’ex tronista di Uomini e Donne ha postato su Instagram. Sara pare proprio aver ritrovato serenità, e con essa il gusto dell’innamoramento e della spensieratezza. Sul social inoltre ha aperto alle domande dei fan e tra una curiosità svelata e un consiglio dato, qualcuno le ha chiesto se fosse incinta. Nella fattispecie il follower ha detto di aver letto la news da qualche parte. Più che news, però, si tratta di fake news, come la stessa Sara ha subito chiarito: “Ma chi? Io? No”.

Sara Affi Fella: il periodo buio è alle spalle

Oggi l’ex tronista è contenta e ha riacquistato il sorriso dopo aver vissuto un periodo buio a causa del tormentato ‘post’ Uomini e Donne dove è stata messa alla gogna mediatica e pesantemente insultata sul web, tanto che si è trovato costretta a chiudere qualsiasi suo profilo. Giorni talmente difficoltosi che, come lei ha recentemente narrato, l’hanno spinta verso l’anoressia. Da qui il ricorso all’aiuto di uno psicologo per superare il momento delicato. Oggi sorride ed è tornata a indossare le ali dell’amore.