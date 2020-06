Sara Affi Fella news gravidanza: quando partorisce e nome del figlio

Quando nasce il figlio di Sara Affi Fella e che nome ha scelto per il bambino

Un 2020 pieno di emozioni e cambiamenti per Sara Affi Fella. L’ex protagonista di Temptation Island 2017 nonché ex discussa tronista di Uomini e Donne è infatti incinta. La 24enne è in attesa del suo primo figlio dal nuovo compagno, il calciatore del Gozzano Francesco Fedato. Su Instagram, dove è seguita da quasi 900 mila follower la bella molisana tiene aggiornati tutti sulla gravidanza. Che, dopo qualche problemino nelle prime settimane, procede a meraviglia. Nei giorni scorsi Sara e Francesco hanno festeggiato, come si usa da tempo negli Stati Uniti tanto che la moda sta prendendo sempre più piede anche in Italia, un Gender Reveal Party, ovvero una festicciola durante la quale hanno rivelato il sesso del bambino (foto in basso). Maschio o femmina? La risposta è presto detta: l’Affi Fella è incinta di un bambino! Ma quando nascerà il piccolo?

Il parto di Sara Affi Fella è previsto per il prossimo autunno

Come spiegato da Sara Affi Fella su Instagram il primogenito nascerà ad ottobre. Molto probabilmente il parto avverrà in Piemonte, a Gozzano, dove l’ex tronista di Uomini e Donne si è trasferita per amore. Nella squadra della città, che milita nella Serie C, gioca infatti nel ruolo di attaccante Francesco Fedato, che in passato ha militato in tante altre formazioni tra cui Catania, Bari, Trapani. La storia d’amore tra Sara e Francesco va avanti da più di un anno e fin da subito si è rivelata seria. Fedato ha accettato l’Affi Fella per quella che è, curandosi poco dello scandalo che l’ha travolta qualche tempo fa, quando ha preso in giro Maria De Filippi e tutta la redazione del Trono Classico fingendo di essere single. Oggi la tormentata relazione con Nicola Panico – con il quale ha preso parte tre anni fa a Temptation Island – è solo un lontano ricordo. Dal canto suo il campano si è detto di recente felice per la nuova vita dell’ex compagna.

Come si chiamerà il figlio di Sara Affi Fella e Francesco Fedato

Al momento in cui scriviamo Sara Affi Fella e Francesco Fedato non hanno ancora scelto il nome per il loro bambino. O meglio: non lo hanno ancora annunciato. Molto probabilmente lo faranno qualche settimana prima del parto. In questo periodo Sara si sta dedicato alla dolce attesa e all’attività di web influencer.