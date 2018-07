Sara Affi Fella a pranzo con Francesco Monte: “Work in progress…”

Sara Affi Fella sbarca in Puglia e va a pranzo con Francesco Monte che scrive: “Work in progress…”. I fan continuano a sognare dopo la ‘pizzicata’ del mese scorso a Ibiza

Poco meno di un mese fa aveva fatto molto rumore un avvistamento a Ibiza: quello che riguardava Sara Affi Fella e Francesco Monte. I due all’epoca non avevano smentito la questione. Anzi, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva confermato la pizzicata, avvertendo però che con Sara “c’è solo una semplice amicizia”. Ma attenzione: all’epoca la ragazza stava ancora vivendo le turbolenze d’amore della storia con Luigi Mastroianni. Oggi sappiamo che non è più così, visto che la relazione si è conclusa. E sappiamo anche qualcos’altro, cioè che Affi Fella e Monte sono insieme in queste ore, più precisamente sono in Puglia. A darne conferma ci hanno pensato loro stessi attraverso i social. Che succede? I fan nel frattempo già sono in fermento.

Monte e Sara Affi Fella: da Ibiza alla Puglia

Sara ha raggiunto Monte nelle scorse ore. I due hanno pranzato assieme, come testimoniato dalla Stories Instagram pubblicata dell’ex fidanzata di Luigi Mastroianni. Un’altra prova l’ha fornita Francesco, postando a sua volta una Stories in compagnia di Affi Fella e facendo campeggiare la scritta “Work in progress…”. I due pare che stiano lavorando a qualche progetto (ricordiamo che il fratello di Monte, Stefano, è a capo dell’azienda di comunicazione e management Steve&More ed ha già collaborato in passato con Sara). Tuttavia in molti, alla luce anche della pizzicata di Ibiza, stanno già sognando e pensando in grande. Naturalmente trattasi di una suggestione, ma attenzione: mai dire mai!

Francesco Monte e il futuro in Tv: l’intervista

In queste ore inoltre, sul Magazine Uomini e Donne è uscita un’intervista a Monte in cui ha parlato del suo futuro televisivo. “Il mio reality non l’ho fatto e vorrei portare a termine un’esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent’anni in una circostanza così, facendo un confronto con la mia unica esperienza televisiva che era molto diversa come format”, ha dichiarato l’ex tronista, aggiungendo molti altri dettagli.