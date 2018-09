Sara Affi Fella è tornata con Nicola? Il gesto di Tina insospettisce il pubblico

Sara Affi Fella è tornata insieme a Nicola Panico? Tina Cipollari insospettisce con un gesto

La fine della storia d’amore tra Sara Affi Fella e Nicola Panico non riesce ancora a convincere una parte del pubblico che segue Uomini e Donne. In particolare, la piccola distanza tra il loro allontanamento e l’arrivo di lei al Trono Classico non è mai piaciuto ad alcuni telespettatori. Con il tempo, il pubblico se ne è fatto una ragione, anzi ha continuato ad amare Sara sempre di più, anche perché Nicola non era stato proprio apprezzato dai telespettatori durante Temptation Island. Ma ecco che nel corso dell’esperienza di Sara sul trono arrivavano diversi interventi da parte del Panico, il quale prendeva spesso le sue difese. Non solo, ancora ora la sua presenza si fa abbastanza sentire. Dopo la fine della breve storia tra la Affi Fella e Luigi Mastroianni, molti hanno pensato che l’ex tronista avesse in realtà finto e fosse salita sul trono solo per notorietà. Una parte del pubblico è convinta che Sara sia rimasta insieme a Nicola per tutto questo tempo o che siano tornati insieme dopo essersi lasciati

Sebbene lei non abbia più dimostrato o confermato mai una cosa del genere, il comportamento del Panico ha sempre destato diversi sospetti al riguardo. Nel corso della puntata del Trono Classico, in onda il 13 settembre, durante il confronto tra Sara e Luigi, Tina Cipollari nota un particolare. Nicola continua a essere sempre presente in quello che accade nella vita della Affi Fella. Pertanto, chiede direttamente a Sara come mai il Panico sia ancora così presente nella sua vita. L’ex tronista sa di non avere nulla da nascondere e non si batte a placare questi dubbi. Nicola è stata una persona molto importante nella sua vita e quindi ancora la sua presenza si fa sentire inevitabilmente. Il pubblico in studio, intanto, applaudisce di fronte alla domanda di Tina.

Sara Affi Fella, Nicola Panico ancora presente nella sua vita: il pubblico ha qualche dubbio

Sara Affi Fella è tornata con Nicola? Sicuramente qualora ci fosse qualcosa ancora tra loro l’avrebbe fatto sapere ai suoi fan. Infatti, com’è possibile notare sui social i due conducono una vita completamente diversa. Ognuno sta vivendo le sue esperienze e i suoi viaggi e nessun segnale sembra mai aver confermato tutto questo. Intanto, qualche tempo fa, Francesca Baroni di Temptation Island ha rivelato che Sara e Nicola non torneranno mai insieme.