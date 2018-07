Sara Affi fella e Nicola: il gesto (identico) per Lara di Temptation Island insospettisce

Sara Affi Fella commenta Temptation Island: il messaggio per Lara uguale a quello di Nicola Panico insospettisce i fan

Tra gli utenti attivi sui social che commentano con entusiasmo Temptation Island ci sono anche tantissimi volti noti di Uomini e Donne. Tra questi, però, ad attirare particolarmente l’attenzione è stata l’ex tronista Sara Affi Fella. La ragazza, infatti, ha pubblicato pochi minuti fa una frase che, anche se apparentemente innocua, potrebbe dire molto di più di quello che sappiamo sull’attuale rapporto tra lei e il suo ex Nicola Panico. Il motivo? La Affi Fella e il calciatore, a distanza di un minuto esatto l’uno dall’altra, hanno condiviso su Instagram Stories lo stesso identico messaggio rivolto a Lara (fidanzata di Michael a Temptation Island).

“Lara sei bellissima così!” ha scritto prima nero su bianco Nicola Panico sul suo profilo. Le stesse parole (pure con lo stesso font e gli stessi colori) sono state poi condivise da Sara Affi Fella. Si tratta di una coincidenza o forse stanno guardando insieme la puntata? Noi, ovviamente, non possiamo adesso rispondere a questa domanda, perché non abbiamo i mezzi per farlo con certezza. Quello che possiamo fare, però, è esporre le cose così come stanno. I diretti interessati interverranno a tal proposito per dire la loro o lasceranno scorrere? Questo, probabilmente, lo scopriremo presto.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Nicola Panico commentano Temptation Island: la frecciatina di lui all’ex tronista

Non è la prima volta che Sara Affi Fella e Nicola Panico attirano l’attenzione durante una diretta di Temptation Island. “Chi ti ama resta” aveva scritto la scorsa settimana lui sui social dopo aver visto il falò di confronto tra Oronzo e Valentina. Una frase questa che il calciatore, di fatto, ha ripetuto sempre più spesso in questi ultimi mesi, soprattutto da quando si è iniziato a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra lui e la Affi Fella. Anche questa una coincidenza?