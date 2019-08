Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne: la richiesta a Maria De Filippi

Uomini e Donne: Sara Affi Fella fa un appello a Maria De Filippi

Ad un anno dallo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne Sara Affi Fella è una persona nuova. L’ex tronista è pentita di quello che ha fatto e ha ricominciato una nuova vita accanto a Francesco Fedato, calciatore del Foggia in prestito al Trapani. Dopo le polemiche della scorsa estate, Sara non ha più avuto modo di chiarire con la redazione del Trono Classico né tanto meno con la padrona di casa Maria De Filippi. Per questo, tramite il settimanale Nuovo Tv, la Affi Fella ha chiesto pubblicamente un incontro con la conduttrice. Un modo per chiederle scusa dopo quanto accaduto: la 23enne è consapevole degli errori commessi in passato e da mesi, attraverso Instagram, sta cercando di mostrarsi davvero per quella che è. Lontana da maschere, inganni e sotterfugi.

La richiesta di Sara Affi Fella a Maria De Filippi

“Non ho avuto ancora l’occasione di incontrare Maria, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa“, ha dichiarato Sara Affi Fella a Nuovo Tv. Una pace in tv con la De Filippi potrebbe migliorare la situazione della modella, ancora oggi bersagliata dagli haters su Instagram. “Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mio conto. Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di avere successo. Invece io non mi venderei mai per diventare famosa. A Uomini e Donne ho fatto soltanto una stupidaggine, ne ho pagato le conseguenze”, ha spiegato l’ex di Nicola Panico.

Sara Affi Fella vuole partecipare al Grande Fratello Vip

Dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne Sara Affi Fella non è più apparsa in tv. La studentessa vorrebbe però partecipare al Grande Fratello Vip per avere una rivincita personale e farsi conoscere per quella che è. La produzione del reality show accetterà la sua auto candidatura?