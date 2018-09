Sara Affi Fella cancella il profilo Instagram: agenzia e sponsor prendono le distanze

Sara Affi Fella su Instagram non c’è più: l’agenzia e gli sponsor prendono le distanze dalla tronista

Sara Affi Fella ha lasciato Instagram. Dopo quanto emerso nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito abbandonare il social network che fino ad oggi le aveva regalato popolarità e guadagni. Solo qualche settimana fa aveva raggiunto l’agognato traguardo di un milione di follower ma dopo le rivelazioni sul suo conto quel numero è sceso vertiginosamente. Tanto che alla fine Sara ha preferito abbandonare la piattaforma. Sarà un addio momentaneo o definitivo? Al momento non possiamo dirlo con certezza. Nella giornata odierna pure l’attuale fidanzato di Sara, il calciatore Vittorio Parigini, ha disattivato il suo account Instagram per qualche ora per poi tornare attivo. Farà lo stesso anche l’Affi Fella? Intanto la situazione si complica per la modella di Venafro: la sua agenzia, quella di Stefano Monte fratello del più famoso Francesco, e alcuni sponsor hanno preso le distanze dal suo comportamento.

“Comprendiamo tutti i vostri punti di vista. Il dialogo e la trasparenza sono, secondo noi, la base di ogni rapporto. Come già commentato, abbiamo appreso la notizia stamane dal web e quindi spettatori quanto voi della vicenda. Vi informiamo che alla luce di quanto emerso, Sarà non farà più parte della nostra agenzia”, ha scritto la Steve&More Consulting sul suo account Instagram ufficiale.

Gli sponsori si dissociano dal comportamento di Sara Affi Fella

Intanto gli sponsor che in questi mesi hanno scelto come testimonial Sara Affi Fella hanno pubblicamente scritto un messaggio di scuse ai propri clienti e preso le distanze dal comportamento della giovane. Che per ora non ha proferito parola: si è limitata a scrivere un messaggio di scuse in una storia di Instagram.