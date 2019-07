Sara Affi Fella “oltre” l’amore con Francesco Fedato: la passione brucia

Sara Affi Fella si è rialzata dopo lo scandalo di cui è stata protagonista a Uomini e Donne. Quel periodo buio oggi è del tutto superato, grazie anche a Francesco Fedato, il calciatore che le ha rapito il cuore e con cui sta vivendo una love story zuccherosa. I due sono praticamente inseparabili e recentemente si sono concessi una vacanza più ardente che mai, tutta amore ed affetto, tra Ibiza e Formentera dove sono stati pizzicati dalla rivista Chi. Oggi l’ex tronista ha gridato ai ‘quatto venti social’ il forte sentimento che la lega a Fedato, prendendo a prestito dei versi immortali di Lord Byron, poeta e politico inglese vissuto a cavallo del Settecento e dell’Ottocento.

Francesco Fedato e Sara, botta e risposta d’amore

“Per me si tratta di qualcosa di più dell’amore. E non potrò mai smettere di amarti”, ha scritto Affi Fella a corredo di una foto in cui abbraccia il suo Francesco nelle nitide e cristalline acque spagnole. La dedica, calco dei famosi versi di Lord Byron, ha presto fatto il pieno di like (38 mila in meno di un’ora), stimolando i sentimenti anche del diretto interessato. “Amore”, ha commentato Fedato che fulmineamente ha incassato un ulteriore messaggio al miele dall’ex tronista che ha piazzato un rovente “Ti amo”. Oggi Sara è tornata a sorridere e a star bene. Dopo il rumoroso scandalo scaturito dal suo Trono a Uomini e Donne, per ritrovare la serenità, si è affidata alle cure di uno psicologo. “Ho capito che dovevo farmi aiutare […] Ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. In quei momenti temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Nicola Panico in un’intervista.

“Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida”

Un’altra mano generosa per uscire dal tunnel è arrivata da Fedato. “Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata”, ha dichiarato Sara dopo aver ufficializzato la relazione con lo sportivo.