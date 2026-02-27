Sanremo, TonyPitony da brividi e il caco lasciato sul palco: la spiegazione del gesto “folle”

Che bravi, che voce, che spettacolo: Ditonellapiaga e TonyPitony hanno incantato l’Ariston nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Strepitoso il duetto tutto da ridere sulle note di “The lady is a Tramp”. A un certo punto è sembrato davvero di essere a Broadway. Chi pensava che Tony facesse il pazzo, si è dovuto ricredere: è stato un “agnellino” (eccezion fatta per il “folle” congedo dopo la performance). Vero che il personaggio è una “bomba atomica” che può esplodere da un momento all’altro con dichiarazioni spiazzanti e per nulla politicamente corrette (non proprio in stile sanremese), ma è pur vero che dietro alla maschera surreale di Elvis Presley 2.0 c’è un artista che sa maneggiare la musica in modo sapiente. Sul finale, però, ha piazzato una zampata “Pitonesca”, lasciando un caco sul palco. E un motivo ben preciso c’è.

Sanremo 2026, TonyPitony lascia il caco sul palco: ecco la spiegazione

Terminata la performance, Carlo Conti ha consegnato il classico mazzo di fiori, dal quale è spuntato un caco. Tony lo ha preso in mano, lo ha alzato verso il cielo per pochi secondi, ha scandito la parola “caco” e ha poggiato il frutto sul pavimento, per poi andarsene insieme a Ditonellapiaga. Il gesto surreale è presto spiegato. Anni fa disse: “Se vado a Sanremo faccio la cacca sul palco”. Ha così voluto mantenere la promessa. Fortunatamente lo ha fatto in modo metaforico, quasi elegante.

TonyPitony sul palco dell’Ariston: nessun colpo di testa, solo bravura

C’era molta attesa per l’arrivo al Festival del cantante. E c’era pure tanto timore che potesse rendersi protagonista di qualche azione triviale. E invece ha stupito tutti, ‘confezionando’ una strepitosa performance, mandando un messaggio chiaro: “Sono capace di fare il musicista a 360 gradi e non solo brani scorretti”. C’è chi lo ritiene l’erede di Elio e le Storie Tese per i testi demenziali e goliardici che canta. Un paragone mica da poco, visto che anche Elio è un artista estremamente raffinato nel suo genio folle. Per chi non lo sapesse, Pitony è anche l’autore della sigla del Fantasanremo.