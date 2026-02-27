Sanremo, Tredici Pietro “abbandona” papà Gianni sul palco poi il post da urlo di Morandi sui social

Emozioni a profusione all’Ariston durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Particolarmente toccante l’esibizione di Tredici Pietro che avrebbe dovuto esibirsi solamente con Galeffi e Fudasca & Band, sulle note di “Vita”, famoso brano del padre Gianni Morandi. Non appena è iniziata la performance, ecco la sorpresona: sul palco si è materializzato proprio il ‘sempreverde’ Morandi, che ha duettato con il figlio. Un’esplosione di feeling familiare. E pazienza se la voce di papà è di un’altra categoria rispetto a quella del giovane, che non a caso di solito ‘rappa’, stile per cui non serve avere l’intonazione di Freddie Mercury. E pazienza anche se ad un certo punto papà Gianni ha cercato di far scendere il suo frutto d’amore tra il pubblico, venendo ignorato. Quel che conta è stata l’emozione trasmessa, l’abbraccio sincero finale, gli sguardi complici che i due si sono indirizzati, segno di una sintonia familiare stupenda.

Sanremo 2026, serata cover: Gianni Morandi e la dedica strappalacrime per il figlio Tredici Pietro

Pochi minuti dopo essersi esibito con il figlio, Gianni ha pubblicato un messaggio da brividi sui suoi profili social, spiegando il retroscena di come è nata l’idea di duettare con Tredici Pietro. In particolare, ha svelato che è stato proprio il rapper a volerlo al suo fianco. Una decisione che lo ha dolcemente e orgogliosamente spiazzato.

“Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre. L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre”, ha esordito Morandi, raccontando poi che è stato il figlio ad aver organizzato il memorabile duetto: “Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato”.

“Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre.

Grazie Pietro, per questo pezzo di vita insieme”, ha concluso papà Morandi. Un messaggio che è subito stato rilanciato da molti utenti, che hanno sottolineato quanto sia bello vedere un padre e un figlio così in sintonia.

Morandi “abbandonato” dal figlio sul palco

A un certo punto della performance, Morandi ha tentato di far scendere il figlio tra il pubblico. Per farsi seguire ha tentato di accompagnarlo con un braccio. Ma Tredici Pietro ha preferito tornare sul palco, lasciando Gianni per un po’ di secondi solo soletto. Una piccolo qui pro quo che non ha comunque tolto nulla all’emozionante esibizione.