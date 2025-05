Enzo Iacchetti e Gianni Morandi ai ferri corti: perché hanno litigato

In un’intervista rilasciata recentemente a Il Corriere Della Sera, lo storico conduttore di Striscia La Notizia Enzo Iacchetti ha ripercorso tutta la sua carriera. Nello specifico ha rivelato anche di aver chiuso i rapporti con Gianni Morandi in seguito aduna vicenda che risale al 2012, anno in cui il cantante conduceva il Festival di Sanremo.

Enzo Iacchetti sulla lite con Gianni Morandi

Enzo Iacchetti, storico conduttore del notiziario satirico Striscia La Notizia di Canale 5, è tornato a parlare della sua lite con Gianni Morandi. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere Della Sera, così come riportato da Fanpage. Nello specifico il comico e conduttore televisivo ha rivelato di aver troncato i rapporti con il cantante e che non si parlano in seguito all’accaduto.

I fatti risalgono nello specifico al 2012, quando Gianni Morandi conduceva il Festival di Sanremo di quell’anno. A scatenare il litigio tra i due furono alcune critiche mosse da Enzo Iacchetti al cantante, nello specifico alla selezione dei giovani artisti per “Sanremo social”. Morandi considerò le sue affermazioni diffamatorie, chiedendo un risarcimento. Nonostante all’epoca i due abbiamo risolto la questione trovando un accordo, a distanza di dieci anni continuano comunque a non rivolgersi la parola così come rivelato da Iacchetti ad Il Corriere Della Sera.

L’esperienza a Striscia La Notizia

Nell’intervista Iacchetti non ha parlato solo del suo rapporto con Gianni Morandi ma anche della sua esperienza come conduttore di Striscia La Notizia. Nello specifico ha rivelato come inizialmente il suo contratto fosse per una sola settimana ma poi glielo allungarono in quanto ci fu un aumento di audience. Proprio in merito agli ascolti ottenuti dal notiziario satirico, Enzo ha spiegato come prima il programma avesse un’audience maggiore rispetto ad Affari Tuoi su Rai 1. Il conduttore ha anche rivelato di aver ricevuto in passato una proposta dalla Rai ma di aver rifiutato.

Il rapporto con Maurizio Costanzo

Infine Iacchetti ha parlato del suo rapporto con Maurizio Costanzo, deceduto a febbraio 2023. A riguardo ha ammesso di sentire la sua mancanza e di piangere tuttora. Ha aggiunto di avere ancora il suo numero salvato nella rubrica del cellulare e che per lui è stato come un secondo padre.