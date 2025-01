Sanremo, spunta una nuova indiscrezione sui co-conduttori: i nomi

Manca sempre meno all’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo e i telespettatori iniziano a essere in fibrillazione. D’altronde si sa, concluse le Feste il pensiero va subito alla celebre kermesse musicale. In più, ora che i nomi dei cantanti in gara sono stati svelati, l’unico dubbio rimane su chi affiancherà Carlo Conti nel corso delle cinque serate di Festival. Nelle ultime ore, a fare un po’ di luce su questo mistero è stato il portale Dagospia, che ha regalato una succosa indiscrezione su due importanti personalità che potrebbero salire sul palco dell’Ariston insieme al direttore artistico di questa edizione. Ecco di chi si tratta.

Spuntano i nomi di Mahmood e Geppi Cucciari

Ebbene sì, il celebre cantante e l’amatissima comica potrebbero essere due dei co-conduttori che Carlo Conti ha voluto con sé in questa nuova avventura. Non è infatti la prima volta che il noto conduttore sale sul palco dell’Ariston: infatti, Carlo Conti ha già guidato il Festival della canzone italiana per ben tre edizioni, dal 2015 al 2017, ultima delle quali in co-conduzione con Maria De Filippi. Insomma, un precedente non da poco e che ha contribuito a creare grandi aspettative nei telespettatori circa le personalità che il conduttore sceglierà per il suo grande ritorno all’Ariston.

“Come anticipato Giulia De Lellis sarà al DopoFestival con un ruolo fisso. Come vi avevamo svelato Alessandro Cattelan sarà anche conduttore della serata finale del Festival, ma chi affiancherà Conti nel corso delle cinque serate di Sanremo 2025? Lo schema sarà a rotazione, come per gli ultimi Festival, con partner diversi. Tanti rumors, alcuni pilotati per mettere pressione sul direttore artistico, poche certezze“, si legge sul noto portale di gossip e tanto altro, che ha voluto introdurre la notizia bomba ricapitolando le poche informazioni certe sulla prossima edizione della kermesse.

“Si avvicina all’Ariston, come aveva accennato Fanpage e possiamo confermare, la comica Geppi Cucciari. Conti avrebbe chiesto la disponibilità per una sera al cantante Mahmood, un po’ come avvenuto lo scorso anno con Marco Mengoni. Per gli annunci ufficiali bisognerà attendere ancora qualche giorno“. Così si conclude l’indiscrezione lanciata da Dagospia.

Come sottolineato anche dallo stesso portale, sembra proprio che Conti abbia voluto in qualche modo seguire le orme del suo predecessore nel volere Mahmood al suo fianco per una delle serate del Festival. Amadeus infatti, solo lo scorso anno, decise di far salire sul palco dell’Ariston Marco Mengoni, che fu suo co-conduttore in occasione della serata di apertura. La scelta di Amadeus si rivelò un successone, motivo per il quale Conti potrebbe aver deciso di seguire la stessa scia.

Rimarrà invece, stando a quanto scritto dal sito, lo “schema a rotazione”, con un conduttore differente a ogni serata. Per avere notizie certe sull’argomento però, servirà attendere ancora un po’ di tempo. Non occorrerà pazientare a lungo però, considerando che l’apertura del Festival avverrà tra poco più di un mese.