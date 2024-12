Sanremo, arriva pure Giulia De Lellis, ma il pubblico nota qualcosa

Notizia fresca fresca appena sfornata, a darla è Dagospia: al Festival di Sanremo sta arrivando anche Giulia De Lellis. Secondo le fonti del giornale, l’influencer romana sarebbe pronta a sbarcare dietro le quinte dell’Ariston con un ruolo ben preciso. Vediamo di cosa si tratta.

Continuano ad uscire novità sul 75° Festival Di Sanremo, che ricordiamo andrà in onda dall’11 al 15 Febbraio 2025. Giusto un paio di giorni fa, Carlo Conti aveva annunciato i conduttori del prefestival, quest’anno affidato a Bianca Guaccero, fresca di vittoria a Ballando, Gabriele Corsi e la giovanissima Mariasole Pollio. Per quanto riguarda il Dopofestival già si sapeva che al timone ci sarebbe stato Alessandro Cattelan, reduce di Sanremo Giovani. Con lui era già stata annunciata la presenza di Selvaggia Lucarelli, ora spunta il terzo nome: Giulia De Lellis. L’ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip si occuperà, secondo Dagospia, di commentare i look dei cantanti in gara. C’è un piccolo problema però: Giulia De Lellis è fidanzata con Tony Effe, in gara nella kermesse. Non vi sembra una strana coincidenza? Reggetevi forte, è solo l’inizio.

Giulia De Lellis a Sanremo: circondata da ex fidanzati e fidanzate degli ex!

Vi ricordate la canzone ”Alla Fiera Dell’Est”? Tenetela bene a mente perché vi sarà utile! Vi abbiamo detto che Giulia De Lellis ricoprirà un ruolo a Sanremo stando a quanto riporta Dagospia. Qualcuno già storce il naso perché la De Lellis, la Lucarelli e Mariasole Pollio hanno lo stesso agente, ma fosse quello il problema! Tutti ormai sappiamo che Giulia ha una storia con Tony Effe, in gara al festival, ma il trapper non è l’unico ad avere un legame con la De Lellis. In gara c’è infatti anche Irama, che con Giulia è stato fidanzato tra il 2018 e il 2019, ma c’è anche Elodie. Elodie, che è attualmente fidanzata con Andrea Iannone, anche lui ex di Giulia. Che al mercato mio padre comprò!

Insomma, finora ci eravamo preoccupati solo del dissing Tony Effe e Fedez, al quale recentemente si è aggiunto pure Achille Lauro accusato di aver avuto un flirt con Chiara Ferragni, ma se quanto riporta Dagospia è vero e Giulia De Lellis si unirà al cast, ne vedremo delle belle! Se l’influencer dovesse confermare la sua presenza nel Dopofestival, sarà molto interessante vedere come tutti questi ex e fidanzati, e fidanzati di ex, si comporteranno!