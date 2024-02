Sanremo: Sinner rifiuta l’invito, Amadeus lo sostituisce

Secondo un’indiscrezione di Dagospia, Amadeus è riuscito a trovare una sostituta dopo il no ricevuto da Jannik Sinner. A salire sul palco dell’Ariston sarà Federica Brignone, la campionessa di scii alpino.

Sembra che la quota sportiva non potesse mancare al festival, così il direttore artistico ha deciso di chiamare l’atleta olimpica di scii alpino: la Brignone. Sarà lei a rappresentare lo sport, ciò anche per fare promozione alle olimpiadi di Milano Cortina 2026. Infatti, già nella prima conferenza stampa, Amadeus ha specificato che ci sarebbero stati dei momenti dedicati a questo grande evento che si terrà tra due anni.

La sciatrice sarà presente questa sera, in occasione del primo appuntamento. Il direttore artistico è riuscito quindi a trovare un sostituto di Sinner che aveva gentilmente declinato la proposta. Sempre in conferenza però, Amadeus ha sottolineato che l’invito rimane aperto a tutti i campioni di tennis della zona, dato che ce ne sono molti liguri.

Chi è Federica Brignone

La sciatrice è classe 1990 e fa scii alpino, vincitrice di tre medaglie olimpiche, la prima italiana ad aggiudicarsi Coppa del Mondo generale e poi tre per le specialità. Il suo punto forte è lo slalom gigante. Le medaglie olimpiche le ha ottenute a Pechino 2018 e a Pyeongchang 2022.

La diatriba Amadeus – Sinner

Dopo la vittoria agli Australian Open, Amadeus ha deciso di fare un invito pubblico a Jannik Sinner. Il tutto è avvenuto in maniera insolita, poiché non ha telefonato personalmente o non è passato attraverso il manager. Ha preferito fare un annuncio ufficiale sulla sua pagina Instagram. Per questa cosa è stato molto criticato. Innanzitutto ha messo il tennista in una brutta situazione, come se si dovesse sentire costretto a dire di sì, poi, secondo alcuni, ha sminuito la sua figura, agendo in questo modo. Il direttore artistico si è fatto prendere troppo dall’euforia del momento.

Poi, dopo che la risposta non è arrivata immediatamente, ha capito forse di averlo messo in una posizione scomoda e quindi ha iniziato a ritrattare. Dopodiché è arrivato l’annuncio pubblico del tennista che ha dichiarato che Sanremo al momento (com’è giusto che sia) non è una delle sue priorità e quindi avrebbe declinato l’invito.

Ci è voluta una settimana, ma alla fine Amadeus non si è fatto trovare impreparato e subito ha trovato qualcuno che potesse sostituirlo.