Sanremo sembra essere iniziato in anticipo per Anna Oxa. L’annuncio della sua partecipazione risale solamente a dicembre, ma la cantate ha già scatenato varie polemiche. Dopo la disputa sulla mancata intervista alla moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, recentemente ad attirare l’attenzione è stata la notizia di una presunta multa presa dalla pugliese per aver parcheggiato in maniera irregolare sulle apposite strisce blu. Nelle ultime ore, però, l’ufficio stampa della cantante è intervenuto per mettere subito a tacere queste voci e parlando di fake news.

A diffondere la news è stato il portale “Sanremo News” che ha scritto: “Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival, Anna Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La cantante è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento”. Secondo quanto riportato dal sito, dunque, la Oxa avrebbe preso una multa per aver lasciato la macchina senza biglietto di pagamento mentre si recava all’Ariston per fare le prove generali. Poco dopo, il giornale locale ha prontamente modificato il comunicato, cambiando il destinatario dell’infrazione: ad essere stata multata non era stata più la cantante, bensì la vettura che l’avrebbe portata al teatro.

La smentita di Anna Oxa

La notizia della supposta sanzione dell’artista ha subito fatto il giro del giornali e il team di Anna è intervenuto su Facebook per smentire categoricamente la fake news:

Oxarte informa, a tutela dei diritti umani e dei diritti della persona. Molti di voi non hanno creduto alla bufala autorizzata dalla redazione diretta dalla signora Barbara Pasqua. Per non parlare della figura che sta facendo fare alla “città dei fiori”. Il fotografo ha costruito una storia per guadagnare qualche soldino a discapito dei diritti umani e della dignità della persona, ledendo l’onore e la reputazione di una grande artista. Anna Oxa non è stata multata, non ha mai incontrato i vigili urbani, non ha ricevuto nessuna notifica. Non è stata nel mirino dei vigili.

Giustamente, Anna Oxa non ha gradito le dichiarazioni diffamanti e ha accusato il portale di aver inventato tutto per un tornaconto economico e di aver leso i suoi diritti umani. Il 28 gennaio l’effettiva proprietaria dell’auto, Giovanna Cinquini, si è rivolta a “Sanremo News” per chiarire la situazione. Queste le sue forti parole:

La signora Oxa non è stata multata e la sua auto, come si può appurare, era in hotel. L’auto multata è di mia proprietà, non sono un personaggio pubblico e vieto lei e terzi di violare la mia privacy. La signora Oxa quando io ho preso la multa era in teatro a fare le prove, non era a conoscenza di nulla e non sapeva nemmeno cosa io facessi della mia vita privata. State diffamando una persona e disinformando i consumatori. Siete invitati a scusarvi con la signora Oxa o sarò costretta ad esporre querela insieme anche alla società Oxarte per danno alla reputazione e all’onore della persona e dell’artista. In copia lettura la procura ed il prefetto, nonché la polizia municipale che verrà chiamata in eventuale giudizio per mostrare che la signora Oxa non è stata multata per come state diffamando voi. Mi riservo di chiedere il risarcimento danni per quanto accaduto e di querelare lei anche come persona semmai si rifiutasse di riparare il danno che sta facendo anche come donna”.

Il giornale ha replicato di non aver mai accusato direttamente la cantautrice di essere stata sanziona, ma la macchina in cui si trovava. La verità, però, è che questo dettaglio è stato aggiunto successivamente. Inizialmente, infatti, il sito aveva indicato come ‘imputata’ direttamente la Oxa.

L’ufficio stampa ha poi continuato con la spiegazione e ha riportato esattamente i fatti accaduti quel giorno:

Di seguito i fatti: Anna Oxa è arrivata al teatro Ariston di Sanremo per fare le prove, il 25.01.2023 alle ore 14:18

(documentabile/traccia). Ha finito alle ore 16 e 30. Come potrà documentare la Polizia Locale di Sanremo. Nessuno della società Oxarte ha ricevuto notifiche e/o contestazioni per aver commesso infrazioni e/o violato il codice stradale a Sanremo. Si stanno accertando i fatti e per questo sono state interpellate le autorità locali per far emergere la verità. Giovanna, che conoscete tutti, ha fornito il biglietto utilizzato per il parcheggio. Anna Oxa è ignara dei fatti privati e personali di Giovanna, che dal momento in cui ci ha accompagnate con la sua auto, permettendoci così di lasciare la macchina di Oxarte in Hotel, è stata inseguita dal fotografo “Antonino” che ha costruito una storia inesistente che evidentemente è piaciuta alla redazione, tanto da pubblicarla senza aver accertato i fatti. Se considerate che i giornalisti “moderni” informano i consumatori/cittadini facendo solo copia ed incolla, comprenderete perché la divulgazione della notizia falsa, anche dalle altre redazioni. La signora Pasqua si è guardata bene da chiedere scusa(?) alla signora Oxa, continua a cambiare la notizia per evitare quello che sarà inevitabile.

Come previsto, la concorrente di Sanremo ha deciso di iniziare delle azioni legali:

Abbiamo già detto che per esporre atto di querela abbiamo 90 giorni di tempo. Il fotografo non era contento

di descrivere la verità, troppo perbene (?). La signora Oxa uscendo dal cancello del teatro Ariston a Sanremo ha abbassato il finestrino dell’auto per salutare i propri fans, che la chiamavano. “Antonino” era in cerca di cronaca nera? Si inventa così il crimine. Soldi! Soldi! In cambio del fango buttato ad una Donna che ha le suole delle scarpe molto più pulite delle gesta malsane che calpestano tutto per soldi. Questa è follia! Per non parlare del fenomeno “Carlo” che mente sapendo di mentire (tutto documentabile). Come si fa a seguire una signora, in questo caso Giovanna, per creare situazioni inverosimili.

Insomma, nessuna multa per Anna Oxa ed ennesima bufala creata per alimentare i gossip in vista della settimana più attesa dello spettacolo italiano. L’artista sanremese si prepara ora a calcare il palco dell’Ariston con la sua canzone “Sali (Canto dell’anima)”. Per quanto riguarda la serata cover, la cantautrice ha deciso di riportare un suo brano storico “Un’emozione da poco”, accompagnata da Redi Hasa, violinista e compositore albanese.