Anna Oxa, Sanremo inizia male: cosa è successo prima delle prove

La nota cantante sarebbe stata multata dalle Forze dell’Ordine per un posteggio auto non autorizzato

Come riportato in anteprima da Sanremo News, sotto segnalazione di Tonino Bonomo, il Festival di Sanremo 2023 sarebbe già iniziato maluccio per almeno una delle sue artiste. Si dice infatti che Anna Oxa abbia dovuto affrontare una piccola “grana” con la Polizia Municipale della città dei fiori. Ma cos’è successo, esattamente?

È presto detto: stando alla ricostruzione del giornale locale l’automobile che ha accompagnato all’Ariston la cantante per le prove nelle scorse ore è finita nel mirino della Polizia Municipale in via Nino Bixio: la vettura, pare, avrebbe posteggiato in maniera irregolare sulle strisce blu a pagamento e l’artista (o per meglio dire il suo team) si è beccata una bella multa.

Anna Oxa non è stata l’unica artista ad essere arrivata in città nelle scorse ore: a breve distanza temporale, infatti, a fare capolino all’Ariston per le prove sono stati anche i Cugini di Campagna (alla loro prima esperienza alla kermesse), Rosa Chemical, Tananai (il celebre ultimo classificato della scorsa edizione) e i Modà.

Anna Oxa: di cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2023

La canzone che l’artista porterà in gara alla kermesse si intitola Sali (Canto dell’anima) ed è stata scritta da Anna Oxa stessa insieme a Kaballa e a Francesco Bianconi, il leader della band Baustelle, mentre la musica è curata da Fio Zanotti.

Come riporta Rockol in anteprima, il testo della canzone sembra trasporre in musica uno dei criptici post dell’artista sui social: nel brano si fa infatti riferimento a “bocche piene di falsità e mani prive di dignità”. Sarà a quanto pare un pezzo solenne ed elegante, in puro stile Oxa.

Anna Oxa: i primi dissapori con il Festival 2023

Fin da quando il suo nome è stato annunciato da Amadeus sono stati in tanti a chiedersi cosa avrebbe combinato Anna Oxa, che in questo Sanremo rappresenta la quota “Morgan” insieme a Gianluca Grignani. Ancor prima di iniziare, la cantante ha iniziato a regalare le prime soddisfazioni, rifiutandosi di concedere a Giovanna Civitillo un’intervista Rai nel dietro le quinte.

L’artista, inoltre, ha confermato di non voler rilasciare alcuna intervista prima della kermesse, con uno dei suoi lunghi post social che in breve tempo è diventato virale.