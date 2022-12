Sale l’attesa per il Festival di Sanremo 2023. In gara ci saranno diversi pezzi da novanta tra cui Anna Oxa. Negli ultimi giorni tutti i cantanti che prenderanno parte alla kermesse si sono diretti nella cittadina ligure ed hanno rivelato il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston. Gli annunci sono stati fatti nel corso di Sanremo Giovani (Rai Uno). Giovanna Civitillo, moglie del ‘demiurgo’ del Festival, ossia Amadeus, nonché inviata per il talk La Vita in Diretta, ha intercettato diversi musicisti per chiedergli qualche curiosità. Quando ha provato a fermare Anna Oxa, però, non ha ottenuto il risultato sperato. La star ha tirato dritta ignorando completamente la domanda della Civitillo.

“Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”, l’approccio sorridente dell’inviata del talk timonato da Alberto Matano. Peccato che la cantante non abbia aperto bocca e non si sia fermata. Così alla moglie di Amadeus non è rimasto altro da fare che prendere atto del fatto che la Oxa non era in vena di interviste: “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”. “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”, il commento di Matano dallo studio de La Vita in Diretta. Studio che in quel momento, tra gli ospiti, vedeva Guillermo Mariotto, stilista nonché storico giurato di Ballando con le Stelle.

ANNA OXA CHE NON SI FERMA A FARE L’INTERVISTA CON GIOVANNA #lavitaindiretta #Sanremo2023 pic.twitter.com/2ZwCOAUrnd — trashtvstellare (@tvstellare) December 19, 2022

Mariotto, a proposito di Anna Oxa e di Ballando con le Stelle, ha raccontato un paio di aneddoti, aggiungendo che, secondo lui, l’artista di ‘Un’emozione da poco’ non risponderà neppure la prossima volta ad alcuna domanda. Così lo stylist venezuelano tra il serio e il faceto:

“Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero. La tecnica è questa e lo faceva anche un’altra. La inviti e ti dice: ‘Io vengo, il cachet è questo, ma non rilascerò interviste a nessuno’. Tu la convinci e lei allora ti dice: ‘Ok rilascerò l’intervista solo a uno’. Quindi tutti si domandano chi sarà il fortunato. Quando lei arriva lì, lei rilascia le interviste a tutti anche a quelli che arrivano dopo. Così fanno le dive dovete saperlo”.

Sanremo 2023, chi vincerà?

Amadeus ha confezionato un cast stellare e già è partito il totonome su chi trionferà alla kermesse. Tra i favoriti ci sono Ultimo, Marco Mengoni, Elodie, Anna Oxa, i Modà e Gianluca Grignani. Le vie di Sanremo sono però infinite così come i possibili risvolti della competizione. Di seguito tutti i cantanti che si sfideranno e i titoli dei brani che porteranno sul palco dell’Ariston: