Ecco come stanno andando i brani di Sanremo dopo due settimane dalla fine del Festival: chi conquista e chi no

Sono passate più di due settimane dalla fine del Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria di Marco Mengoni con il brano “Due vite”, seguito dai rapper Lazza e Mr Rain. Questa 73esima edizione della kermesse musicale è stata un enorme successo e il programma non otteneva ascolti così alti dal 1995. Ma come stanno andando, invece, le 28 canzoni in gara? Per quanto riguarda la classifica generale dei singoli, per ora il brano più ascoltato sembra essere “Cenere” di Lazza, seguito da “Supereroi” e “Due vite”. Si è chiusa poi oggi 27 febbraio la seconda settimana di vendite post Festival, che ha visto arrivare nuove certificazioni FIMI per i diversi artisti che hanno cantato quest’anno sul palco dell’Ariston. Amadeus ha superato ancora una volta se stesso, passando da un unico brano certificato nel suo primo Festival alle ben 10 certificazioni di quest’anno.

Il quarto classificato Ultimo ha fatto la doppietta. Il cantautore romano ha ottenuto il disco d’oro sia con il pezzo di Sanremo, Alba, che con l’omonimo album, in una sola settimana. Il primo classificato al Festival, Marco Mengoni, ha ottenuto, invece, il disco di platino con il suo brano vincitore. Lo stesso anche il secondo e il terzo classificato, Lazza con ‘Cenere’ e Mr.Rain con ‘Supereroi’. Anche l’ultimo uomo della cinquina finale, Tananai, è stato certificato: il suo “Tango” è oro. Si sono portati a casa il disco d’oro anche Elodie, Rosa Chemical, Colapesce e Dimartino e i Coma Cose con i loro brani del Festival: Due, Made in Italy Splash e L’addio.

Chi, invece, non ha ancora ricevuto nessuna certificazione? Tra gli assenti più eclatanti troviamo Giorgia con “Parole dette male”, una delle favorite a Sanremo 2023. Ancora nulla neanche per Levante con “Vivo” e Paola e Chiara con “Furore”, brano che, però, sta diventando abbastanza virare su social come Twitter e Tiktok. Madame invece ha ottenuto il disco d’oro la scorsa settimana con “Il bene nel male”, ma questa volta non ha raggiunto i primi 3 classificati che hanno invece conquistato il disco di platino. Questi i dati fino ad ora. Bisognerà attendere la prossima settimana per scoprire quale altro artista sanremese si aggiudicherà le tanto ambite certificazioni.