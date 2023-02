Quali sono le canzoni più ascoltate di Sanremo 2023? La classifica FIMI ha svelato quale è il brano più ascoltato a distanza di due settimane dalla presentazione sul palco dell’Ariston. In due serate diverse i cantanti hanno cantato per la prima volta le canzoni in gara, poi c’è stata la finale che ha decretato Marco Mengoni vincitore. Ed è stata una vittoria all’unisono: anche il televoto ha premiato Mengoni. Non è suo, però, il brano più ascoltato di Sanremo 2023 oggi come oggi.

In testa alla classifica FIMI dei brani più ascoltati infatti c’è Cenere di Lazza. Quest’ultimo è primo in classifica da tempo ormai con i suoi singoli e a Sanremo si è classificato al secondo posto. Le classifiche FIMI delle canzoni più ascoltate e degli album più più venduti dell’ultima settimana vedono entrambe Lazza in vetta. Il successo di questo giovane artista insomma è fuori discussione. Per lui il festival è stato una consacrazione: si è fatto conoscere anche dal grande pubblico.

La classifica FIMI è piena, zeppa di tutte le canzoni di Sanremo 2023, segno del fatto che Amadeus abbia fatto ancora centro con le sue scelte. I brani sono piaciuti e continuano a piacere. Mengoni ha vinto il festival e volerà agli Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia. Oggi però non è sua la canzone in cima alla classifica delle canzoni più ascoltate di Sanremo 2023. Queste le posizioni di tutti i brani:

01. Cenere, Lazza

02. Due vite, Marco Mengoni

03. Supereroi, Mr. Rain

04. Il bene nel male, Madame

05. Tango, Tananai

06. Made in Italy, Rosa Chemical

07. Due, Elodie

08. Splash, Colapesce Dimartino

09. Alba, Ultimo

10. L’addio, Coma_Cose

11. Duemilaminuti, Mara Sattei

12. Furore, Paola e Chiara

13. Mare di guai, Ariete

14. Olly, Polvere

16. Mostro, gIANMARIA

17. Vivo, Levante

18. Parole dette male, Giorgia

19. Un bel viaggio, Articolo 31

23. Se poi domani, LDA

25. Non mi va, Colla Zio

28. Terzo Cuore, Leo Gassmann

29. Lettera 22, I Cugini di Campagna

31. Lasciami, Modà

33. Cause perse, Sethu

34. Quando ti manca il fiato, Gianluca Grignani

37. Stupido, Will

38. Egoista, Shari

43. Sali (Canto dell’anima), Anna Oxa

Da sottolineare, inoltre, che ci sono già delle certificazioni per quattro cantanti: i brani di Mr. Rain, Marco Mengoni, Madame e Lazza hanno ricevuto già il Disco d’Oro. Anche i primi cinque posti della classifica degli album più venduti dal 10 al 16 febbraio 2023 hanno come protagonisti i cantanti in gara a Sanremo 2023:

01. Sirio, Lazza

02. Materia (Pelle), Marco Mengoni

03. Sanremo 2023, Artisti vari (compilation)

04. OK. RESPIRA, Elodie

05. Rave, Eclissi, Tananai