Sanremo, radio rovesciano classifica finale: primo e ultimo, balzi e tonfi

La classifica finale di Sanremo 2025 paragonata a quella degli ascolti in radio aggiornati in tempo reale da EarOne. Il raffronto al 18 febbraio mostra che in svariati casi c’è molta discrepanza tra il risultato definitivo del Festival e la diffusione delle canzoni da parte delle emittenti radiofoniche. Si parta dal podio: al primo posto c’è Achille Lauro. ‘Incoscienti giovani’ è il brano più trasmesso, nonostante in gara si sia classificato al settimo posto. Medaglia d’argento ai Coma_Cose con ‘Cuoricini’, al Festival soltanto decimi. Bronzo per Giorgia con ‘La cura per me’, sesta a Sanremo.

Medaglia di legno per ‘Tu con chi fai l’amore’ dei The Kolors, specializzati ormai nei tormentoni. Stash e soci in gara si sono classificati soltanto 14esimi. Sorprendente invece che Olly, il trionfatore, in radio sia solamente quinto con ‘Balorda nostalgia’. Dietro di lui Elodie con ‘Dimenticarsi alle 7’, 12esima all’Ariston. Balzo incredibile per Gaia con ‘Chiamo io chiami tu’: a Sanremo 26esima, in radio settima, addirittura davanti a Lucio Corsi, ottavo, che al Festival è arrivato secondo con ‘Volevo essere un duro’.

Nona piazza per Brunori Sas (‘L’albero delle noci‘ terzo a Sanremo), decimo posto per Francesco Gabbani (ottavo al Festival con ‘Viva la vita‘). Inaspettato balzo indietro per Fedez, undicesimo in radio e quarto sull’Ariston. Dodicesima Noemi con ‘Se t’innamori muori’, in linea con Sanremo dove è arrivata tredicesima. In radio, dietro di lei, ecco ‘Fuorilegge’ di Rose Villain, 19esima in gara. 14esima piazza per ‘Lentamente’ di Irama (nono a Sanremo).

Tony Effe, 25esimo nella classifica finale, migliora in radio: ‘Damme ‘na mano’ è quindicesima seguita da ‘Mille volte ancora’ di Rocco Hunt, 15esimo al Festival. Curioso il 17esimo posto di Simone Cristicchi con ‘Quando sarai piccola’, quinta a Sanremo. Posizione 18 per ‘Grazie ma no grazie’ di Willie Peyote (16esimo in gara), 19 per ‘Eco’ di Joan Thiele (20esima a Sanremo), 20 per ‘Fango in Paradiso’ di Francesca Michielin (21esima al Festival), 21 per ‘La mia parola’ di Shablo, Guè, Joshua, Tormento (18esimi sull’Ariston), 22 per ‘Il ritmo delle cose’ di Rkomi (penultimo nella classifica finale sanremese), 23 per ‘La tana del granchio’ di Bresh (11esimo a Sanremo).

Nelle ultime posizioni, 24esima in radio ‘Non ti dimentico’ dei Modà (22esima al Festival), 25esima ‘Febbre’ di CLARA (27esima sull’Ariston), 26esima ‘Anema e core’ di Serena Brancale (24esima a Sanremo). Infine il podio dei meno ascoltati di tutti in radio: maglia nera e 29esima posizione per ‘Tra le mani un cuore’ di Massimo Ranieri (23esimo in gara), 28esimo posto per ‘Pelle diamante’ di Marcella Bella (ultima a Sanremo) e 27esima piazza per ‘Amarcord’ di Sara Toscano (17esima al Festival).

Classifica Sanremo 2025 dei brani trasmessi in radio