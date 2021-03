Sanremo prima serata, ordine cantanti. Amadeus: “Non penso allo share”

Al via la prima serata di Sanremo 2021 questa sera martedì 2 marzo. Sul palco dell’Ariston saranno interpretazione tredici dei ventisei cantanti in gara della sezione Campioni. Gli artisti saranno votati dalla giuria demoscopica. All’esito della votazione sarà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite nel corso della serata. Oltre ai Big, si esibiranno quattro degli otto cantanti della sezione Nuove Proposte che saranno votate dalla giuria demoscopica, dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web, e dal pubblico tramite televoto. All’esito delle votazioni sarà stilata anche una classifica delle quattro canzoni delle Nuove Proposte. Le prime in classifica accederanno di diritto alla quarta serata in onda venerdì 5 marzo 2021, mentre le altre due saranno ufficialmente eliminate dalla competizione. Nella prima parte di stasera del Festival di Sanremo 2021 si inizierà con la gara dei Giovani. Si esibiranno in ordine: Gaudiano con Polvere da Sparo, Elena Faggi con Che ne So, Avincola con il brano Goal! e Folcast con Scopriti.

Durante la conferenza stampa di presentazione della prima sera di Sanremo 2021 è stato annunciato l’ordine di uscita dei cantanti Big in gara, ma anche l’omaggio a Coccoluto morto oggi. Sarà Arisa a dare il via con il brano Potevi Fare di Più, seguita da Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima, Aiello con Ora, Fedez e Francesca Michielin con il singolo Chiamami per Nome. Seguiranno Max Gazzè con Il Farmacista, Irama con La Genesi del Tuo Cuore, Madame con Voce, Maneskin con Zitti e Buoni, Ghemon con Momento Perfetto. Ultimi ad esibirsi saranno Comacose con Fiamme negli Occhi, Annalisa con Dieci, Francesco Renga con Quando Trovo Te e Fasma con Parlami. Al termine dell’appuntamento ci sarà la prima classifica provvisoria.

Gli ospiti della prima serata di Sanremo di martedì 2 marzo 2021 saranno Loredana Bertè, Diodato, Alessia Bonari e la Banda musicale della Polizia di stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista. A che ora finisce Sanremo? Questa è una domanda ricorrente di tutti gli anni. “Non penso allo share”, ha dichiarato Amadeus ammettendo di pensare più allo spettacolo.

Sanremo 2021 prima serata, Amadeus su Giovanna Civitillo: “Polemica scontata”

Tra le domande che sono state fatte ad Amadeus nel corso della conferenza stampa di Sanremo di martedì 2 marzo c’è stata quella che riguarda il fatto che in questo Festival si trova a lavorare con la moglie Giovanna Civitillo. Il conduttore ha dichiarato di non lavorare con lei poiché la compagna fa PrimaFestival: