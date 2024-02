Sanremo, prima polemica per Geolier: la foto cancellata crea il caos

Mancano poche ore e finalmente avrà inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Naturalmente, non sarebbe Sanremo senza polemiche. La prima è nata qualche giorno fa, quando Amadeus, dopo la storica vittoria agli Australian Open, ha invitato pubblicamente Jannik Sinner come ospite all’Ariston. Un gesto che ha scatenato molte critiche, dato che, in questo modo, il conduttore avrebbe messo alle strette il tennista dato che quest’ultimo aveva precedentemente espresso il suo disagio nel partecipare ad eventi di spettacolo simili. Ad ogni modo, Amadeus si è successivamente scusato con lo sportivo, che ha ribadito che non prenderà parte all’evento musicale. Ebbene, adesso, c’è un’altra polemica che ha travolto la kermesse musicale. Questa volta, però, non riguarda il direttore artistico, bensì uno dei cantanti in gara: Geolier.

Geolier è sicuramente uno degli artisti più attesi di quest’edizione di Sanremo. Nell’ultimo anno, il rapper ha dominato costantemente le classifiche musicali e, sul palco dell’Ariston, farà un qualcosa di storico. Per la prima volta nella storia del Festival, porterà un brano completamente in napoletano, intitolato ‘I p’ me, tu p’ te’. Per questo, c’è molta attesa riguardo la sua esibizione. Grazie al supporto della sua terra e dei migliaia di giovani che lo seguono, in tanti lo danno già come tra i più papabili per il podio. Tuttavia, proprio poco prima dell’inizio di quest’avventura, il cantante è stato coinvolto nella sua prima polemica sanremese.

Ieri, 4 febbraio, Geolier è approdato a Sanremo. Per annunciare il suo arrivo, il rapper ha pubblicato una foto su un aereo privato con scritto “Sto a Sanrem“. Il post ha immediatamente creato il caos, poiché pare che il cantante abbia optato per un jet privato per un tragitto molto breve, quale quello da Napoli a Sanremo. È ben noto che le emissioni di carbonio generate dai jet privati infliggano un danno considerevole all’ambiente. Di conseguenza, recentemente, si sono intensificate le critiche verso le celebrità (e non solo) che ricorrono inutilmente a questi mezzi, contribuendo così a un impatto ambientale negativo.

Accortosi dell’errore, Geolier ha subito cancellato il post. Peccato che, però, la foto era stata già intercettata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha infatti ricondiviso lo scatto, specificando, per l’appunto, che era stato eliminato poco dopo la pubblicazione. A questo punto, chissà se il rapper deciderà di esprimersi sulla vicenda o se, invece, continuerà a far finta di nulla concentrandosi solamente sulla sua imminente esibizione sul palco dell’Ariston.