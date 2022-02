Sanremo, pillole: Irama scambiato per Can Yaman e la scenata di Lauri

Pillole dal Festival di Sanremo 2022: non solo musica in riviera, ma anche chicche curiose. Due in particolare: nelle scorse ore Irama, che non è passato inosservato per la sua capigliatura originale (per qualcuno stramba), è stato scambiato per Can Yaman, il divo turco che ha conquistato il pubblico femminile a suon di soap opera in cui ha sfoggiato tutto il suo charme mediorientale.

Dagospia ha raccontato che sul green carpet (che ha mandato in pensione il tradizionale ‘red’), il cantante sbocciato ad Amici di Maria De Filippi è stato curiosamente confuso con il divo di DayDremaer – Le ali del sogno. “C’è il turco, c’è il turco!”, ha urlato una signora nel vedere Irama arrivare. Naturalmente Filippo Maria Fanti (nome all’anagrafe di Irama, per chi non lo sapesse) non è turco e, sempre altrettanto naturalmente, la signora in questione credeva che Can Yaman fosse sbarcato a Sanremo. Nulla di tutto questo, semplicemente un abbaglio. L’ex allievo di Amici ha reagito alla gaffe con un sorriso di circostanza.

Sanremo 2022, Federico Fashion Style: cosa è andato di traverso al parrucchiere dei vip?

L’altra chicca sanremese riguarda Federico Fashion Style. No, il parrucchiere dei vip non è ovviamente in gara nel concorso canoro, ma si sa che la kermesse attira una serie di personaggi noti che finiscono per orbitare in qualche modo attorno all’evento, per un motivo o per l’altro. Fatto sta che Federico Lauri in questi giorni si trova nella cittadina ligure e, sempre come rivela Dagospia, sarebbe stato protagonista di una scenata. Qualcosa sarebbe andato storto quando l’hair stylist si trovava nella zona tampone.

Come ricorda il portale diretto da Roberto D’Agostino, in zona Ariston da mattina a sera tutti gli addetti ai lavori si sottopongono al controllo dei tamponi, con scadenza ogni 48 ore. E quindi? Proprio da quelle parti, nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, ci sarebbe stata una scenata di Federico Fashion Style, con i presenti che hanno assistito a distanza e in silenzio alla scena. Cosa ha agitato tanto il parrucchiere delle vip? Non è dato saperl0, ma sembra proprio che gli animi si siano scaldati. Resta da capire il perché.