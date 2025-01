Sanremo, Pieraccioni epico ‘contro’ Conti: “Scotti e Clerici amici?”

Oggi, martedì 22 gennaio, Carlo Conti ha fatto un grande annuncio: Gerry Scotti e Antonella Clerici saranno i suoi co-conduttori durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Nei giorni scorsi, quando aveva ufficializzato i nomi di tutti coloro che lo accompagneranno in quest’avventura, aveva però mantenuto il riserbo su chi lo avrebbe affiancato nella serata di debutto, limitandosi a dire che si trattava di due suoi amici storici.

In molti avevano subito pensato a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, i suoi inseparabili amici di una vita. I tre, infatti, sono legati da un’amicizia nata in gioventù, che continua a essere solida e indissolubile ancora oggi. La notizia di una possibile reunion del trio, però, non era stata accolta con particolare entusiasmo. Leonardo, Giorgio e Carlo appaiono già spesso insieme in televisione, senza contare che, fino a pochi anni fa, hanno anche portato in scena una tournée teatrale di grande successo.

Di conseguenza, il pubblico per settimane ha invocato a gran voce una proposta diversa per il palco dell’Ariston. Ebbene, i fedeli spettatori di Sanremo sono stati accontentati. Carlo Conti ha infatti smentito tutti, smentendo le previsioni che vedevano Pieraccioni e Panariello al suo fianco. Al contrario, ha scelto di condividere il palco con altri due amici del mondo dello spettacolo.

L’annuncio è arrivato proprio durante il programma di Antonella Clerici, È Sempre Mezzogiorno, dove Conti ha confermato che la stessa Clerici e Gerry Scotti saranno i co-conduttori della serata inaugurale della kermesse musicale. Un trio del tutto inaspettato, considerando la storica rivalità tra Gerry e Antonella, che si sono spesso punzecchiati a causa dei loro programmi simili, Io Canto e The Voice.

La notizia ha mandato in tilt il web, con la maggior parte degli spettatori soddisfatti della scelta di Carlo Conti. Poco fa, però, è arrivata la reazione di uno dei due “amici esclusi”, Leonardo Pieraccioni. L’attore toscano non ha perso l’occasione per “vendicarsi” del conduttore, usando la sua solita ironia e pubblicando un video esilarante sul suo profilo Instagram accompagnato dalla didascalia: “Vedo annunci su Rai Uno”. Ecco cos’ha detto:

Nono, va bene… Ho visto il presentatore nerino lì. Chiamava gli amici e poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Però quando avevi 22 anni e ti serviva il dopo sole te l’abbiamo portato io e Giorgino, e ora… gira la ruota!

Anche Panariello ha supportato ironicamente Leonardo, scrivendo: “Bravo!! Mi hai levato le parole di bocca!!”. La risposta di Conti, poi, non è tardata ad arrivare: “O che si rinfaccia il dopo sole dopo tutti questi anni?”. Insomma, un momento davvero epico tra tre amici inseparabili, ormai veri e propri fratelli, che ha strappato risate sia ai colleghi che ai fan.