Sanremo 2025, Conti, Clerici, Scotti tra urla e “diete”: cosa non torna

Se ne è parlato a lungo, si sono fatte ipotesi, si è pensato alla qualunque e sono stati fatti anche nomi. Eppure, nessuno ci aveva preso e Carlo Conti è riuscito a tenere alta la suspense. Dopo avere annunciato i vari volti che lo affiancheranno nelle serate del Festival di Sanremo 2025, il conduttore Rai ha ufficialmente resi noti coloro che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata della kermesse. Una larghissima fetta di pubblico aveva pensato a Giorgio Panariello e a Leonardo Pieraccioni: no, non è proprio così. A fare l’annuncio è stato proprio Conti: come? Chiamando in diretta a È sempre Mezzogiorno e gridando a gran voce la sorpresa: i co-conduttori della prima serata saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti! Come l’hanno presa? A giudicare dalla reazione di lei, diremmo molto, ma molto bene! Urla, risate e battute sulla dieta, per altro ripresa poco dopo da un altro programma, che ha suscitato un po’ di perplessità.

Antonella Clerici a Sanremo 2025 con Gerry Scotti: la reazione è esilarante

“Direttamente da È Sempre Mezzogiorno una notizia che ci riempie di orgoglio!”, recita parte del post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma di cucina. Il momento della chiamata è rimbalzato ovunque sui social e ciò che rimane impressa è la reazione di Antonella Clerici, assolutamente su di giri ed emozionata per questa nuova avventura. Nel pieno della diretta, suona il telefono in studio e la conduttrice si avvicina e risponde: è Carlo Conti in persona, prontissimo a dare qualche news croccante in vista dell’inizio del Festival. “Siamo tutte orecchie qui“, dice Clerici entusiasta, senza sapere che sarà proprio lei a essere interpellata.

Ti ho chiamata per dare l’annuncio di chi sarà con me nella prima puntata del Festival; l’ho sempre fatto al Tg1, questa volta ho detto ‘lo voglio fare in diretta da Antonella’ […] Come più volte ho detto questo è un Festival con una co-conduzione corale, mi piace l’idea di fare un Festival insieme a tanti amici, tanti colleghi, tante sfaccettature diverse con tanti colori diversi…Alla prima puntata ho annunciato che sarebbero stati con me due meravigliosi amici; tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello, invece questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti!

Un annuncio che ha scatenato in Antonella una reazione di vivo entusiasmo, con tanto di urla, sorrisi e occhi che brillano. A farle compagnia anche Gerry, anche lui in diretta e prontissimo a spostarsi per la prima volta in Rai. “È Gerry!!“, grida Clerici emozionata: “Guarda che belli che siamo noi tre!“, aggiunge, mostrando realmente tutta la sua contentezza per la grossissima novità. La replica di Gerry? “Un presentatore di 100 chili non c’è mai stato“, chiosa perfetta e autoironica che promette benissimo.

A La Volta Buona si parla di dieta prima di Sanremo: il dubbio

L’annuncio di Carlo Conti ha fatto il giro del web nel giro di pochissimo tempo, ma a La Volta Buona di Caterino Balivo, iniziata alle 14:05 come sempre, se ne è parlato solo in seconda battuta. Ma come? Si chiede il pubblico da casa:

Giorni fa la Balivo ha aperto la puntata parlando dei brani di #Sanremo2025 senza poter dire nulla perché c’era embargo fino alle 17. Oggi sulla scia del fresco annuncio Clerici-Scotti apre parlando di diete 🥶 #LaVoltaBuona — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) January 22, 2025

Ovviamente l’argomento è stato trattato, ma solo in riferimento alla battuta fatta da Gerry sui chili. Ad ogni modo, l’annuncio ha ufficializzato settimane di ipotesi e di interrogativi e ora il cerchio dei co-conduttori e delle co-conduttrici può dirsi ufficialmente chiuso.

Gli altri co-conduttori del Festival di Sanremo 2025

Ad accompagnare Carlo Conti in questo bellissimo nuovo viaggio ci saranno un sacco di personalità interessanti. Nel corso della seconda serata, ad esempio, ci sarà Bianca Balti, ma con lei arriveranno anche Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Per la terza serata, Conti ha chiamato a rapporto: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Nella quarta, la serata delle Cover, sarà il turno di Mahmood e Geppi Cucciari. La finalissima, invece, vedrà la presenza di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.