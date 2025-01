Dopofestival Sanremo 25: Cattelan si ispira a Fiorello. Ecco perché

Mancano ormai pochissime settimane all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo e le news su quello che succederà nel corso della kermesse musicale aumentano di giorno in giorno. Poco fa, a lanciare una nuova e succosa indiscrezione sul Dopofestival, la cui conduzione verrà affidata ad Alessandro Cattelan, è stato il portale di Davide Maggio che, tra le altre cose ha anticipato dove verranno registrate le puntate del Dopofestival. Sembra infatti che Cattelan condurrà direttamente dall’interno di un glass allestito davanti al teatro Ariston, continuando sulla scia di ciò che aveva fatto uno dei suoi predecessori più famosi: Rosario Fiorello. Quella del mantenimento del Glass però non è l’unica novità citata da DavideMaggio.it.

Torna il glass davanti all’Ariston

Ebbene sì, a quanto pare anche quest’anno continuerà la tradizione del glass situato davanti all’Ariston, esattamente come aveva già fatto lo scorso anno Rosario Fiorello. Nel caso del celebre mattatore si era trattato di un tentativo di replicare lo stage di VivaRaiDue! anche a Sanremo, ma sembra che anche al nuovo conduttore del Dopofestival l’idea del glass sia piaciuta molto. Inoltre, si era trattato di una scelta che era stata apprezzata anche dal pubblico, quindi perché cambiare?

Ma, come anticipato, non sarà l’unica novità che riguarderà il Dopofestival: infatti, come riportato da DavideMaggio.it, dopo ben 6 anni la trasmissione tornerà a essere mandata in onda su Rai Uno.

Selvaggia Lucarelli al Dopofestival

Inoltre, pare che Selvaggia Lucarelli sarà l’unica giornalista fissa, e che quindi sarà al fianco di Cattelan per tutta la durata del Dopofestival. In effetti, questo punto era rimasto in sospeso, almeno fino ad oggi: lo stesso Cattelan infatti, tempo fa aveva affermato che la Lucarelli non sarebbe stata l’unica ospite fissa nel suo programma dedicato al Festival di Sanremo. A oggi però, stando a quanto si legge sul portale, non sono pervenuti altri nomi. Ovviamente, mai dire mai: potrebbe sempre esserci una sorpresa dell’ultimo minuto.

Per quanto riguarda gli ospiti delle singole puntate (sempre che qualcuno di loro non diventi fisso) invece, al momento l’unico nome che è stato fatto è quello di Anna Dello Russo, giornalista esperta di moda che avrà l’arduo compito di esprimere la sua opinione, positiva o negativa, sugli outfit indossati da chi calcherà il palco dell’Ariston. Se si va a dare un’occhiata alla biografia dell’esperta di moda, ci si rende subito conto che ha un curriculum di tutto rispetto, con un’esperienza da far invidia a chiunque nel campo della moda.

La giornalista infatti, ha partecipato a numerose settimane della moda ma anche molte feste glamour. Vanta addirittura quasi 3 milioni di follower su Instagram e numerose collaborazioni con famosissimi marchi. Ma non è finita qui perché tra le esperienze lavorative più importanti vantate dall’esperta di moda vi è sicuramente l’aver ricoperto la carica di direttrice creativa di Vogue Japan dal 2006 al 2021.

Chi si occuperà della musica?

Per finire, pare che ad occuparsi della parte musicale del Dopofestival saranno gli Street Clerks. Si tratta di un gruppo musicale di genere pop/rock che si è formato a Firenze nell’ormai lontano 2007, i cui componenti sono Valerio Martino Fanciano, Alexander Woodbury, Francesco Giommi e Cosimo Ravenni.

Si tratta di una band che il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere negli anni proprio grazie alla loro presenza fissa nei programmi affidati ad Alessandro Cattelan. In molti infatti non avevano dubbi sul fatto che il conduttore si sarebbe portato con sé nella Riviera Ligure la sua band per questa nuova ed entusiasmante esperienza. Il sodalizio lavorativo tra il conduttore e la band infatti dura da più di 10 anni, precisamente dal 2014, quando si incontrarono per la prima volta ad X Factor.