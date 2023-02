A cinque giorni dalla fine del Festival di Sanremo, Rosa Chemical continua ad attirare attorno a sé polemiche. Dopo la controversia creatasi a seguito del bacio dato a Fedez sul palco dell’Ariston (che avrebbe provocato una crisi matrimoniale con la Ferragni), il cantante è tornato al centro delle discussioni. Il motivo? Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui il 25enne compie un vero e proprio scivolone. In un’intervista andata in onda nell’ultima puntata di “Propaganda Live”, realizzata a poche ore dall’esordio al Festival, il giornalista Diego Bianchi gli ha chiesto se sapesse chi fosse Sergio Mattarella, ospite proprio nella prima serata della kermesse musicale. “Rosa”, colto alla sprovvista, ha risposto: “So chi è, è un politico italiano”. Da lì, uno strafalcione dopo l’altro: Mattarella viene prima scambiato come Presidente del Consiglio, poi del Senato. Subito dopo, il cantante ha commentato spazientito: “Che ca**o ne so?”, per poi dare finalmente la risposta corretta. In molti hanno criticato questa clamorosa lacuna. Tra i tanti, una nota cantante è rimasta particolarmente attonita: Ornella Vanoni.

Una delle prime a commentare la gaffe del rapper è stata Selvaggia Lucarelli. Inizialmente sul suo profilo Instagram, in cui ha scritto: “Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy”. Dopodiché, la giornalista ha condiviso il video anche su Twitter, insieme alla didascalia “Questo sì che è uno scandalo”. Tra i vari “cinguettii” di risposta al tweet della Lucarelli, uno su tutti ha primeggiato, ovvero quello di Ornella Vanoni.

“O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili”, ha scritto ‘La signora della canzone italiana’. Una critica tagliente quella di Ornella, a cui ha fatto seguito la replica ‘tifosa’ di Selvaggia: “Ti amo”. In effetti, Rosa Chemical si è reso protagonista di una figura a dir poco barbina: a 25 anni sapere chi sia il Presidente della Repubblica dovrebbe essere il minimo. Tuttavia, come ha sottolineato la Vanoni, fortunatamente, si tratta di un caso estremo, e il cantautore non può essere preso ad esempio dell’intera nuova generazione.

Ornella Vanoni ospite a Sanremo

Ironia ed applausi per il ritorno di Ornella Vanoni sul palco dell’Ariston da superospite. Durante la finale del Festival di sabato 11 febbraio, la cantante ha cantato quattro dei pezzi più iconici del suo repertorio. Ma, prima, non potevano mancare le simpatiche battute della cantante. “Son già stanca”, ha commentato Ornella prima di esibirsi, facendo divertire tutti il pubblico. Subito dopo, l’artista ha chiesto: “E i carciofi? I carciofi a Milano fan schifo”. Amadeus, dunque, le ha promesso un bouquet di carciofi al termine dell’esibizione. Dopo aver cantanto, infatti, è arrivato il conduttore con il particolare bouquet: “Questi sono i carciofi che ti avevo promesso”.