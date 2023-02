Le Iene, Belen stuzzica Rosa Chemical sul caso Fedez

La puntata de Le Iene di stasera, martedì 14 febbraio, si è aperta con un’esibizione a sorpresa di Rosa Chemical, uno degli artisti più discussi e controversi del Festival di Sanremo 2023. Sul palco di Italia 1, il cantante ha interpretato il suo scatenato pezzo sanremese, Made in Italy, una canzone che si prende gioco dell’Italietta bigotta, cercando in qualche modo di farsi promotore di una rivoluzione “sex positive”.

Belen Rodriguez ha accolto Rosa Chemical con grande entusiasmo, felice di avere in trasmissione uno dei concorrenti del Festival appena concluso (anche Tananai è tornato in studio stasera, tra l’altro). Quale migliore occasione, dunque, per fare facile ironia su quello che il cantante aveva combinato durante la finale del Festival insieme a Fedez?

Non appena la performance si è conclusa, Belen ha scherzato con Rosa Chemical stuzzicandolo un po’ e dicendogli: “Volevo chiederti se per caso avessi voglia di limonare qualcuno, abbiamo 3 baci gratis qua”. Rosa Chemical è stato al gioco, indicando immediatamente Max Angioni, che però ha fatto il fint tonto.

Si è trattato di una boutade già concordata o una sorta di frecciatina all’artista? Non è dato sapere, ma quel che è certo è che la presenza di Rosa Chemical in trasmissione in questi giorni avrebbe fatto emergere per forza di cose il tema, in un modo o nell’altro.

Cosa sta succedendo in casa Ferragnez dopo il bacio fra Fedez e Rosa Chemical?

Nel frattempo, mentre il cantante di Made in Italy è impegnato nella fase promozionale del suo singolo sanremese, il collega che ha baciato sul palco continua a latitare sui social. Dallo scorso sabato sera, infatti, Fedez è praticamente sparito dal suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale, dove di norma pubblica decine di Stories a settimana.

Contrariamente alle sue abitudini, il rapper non sta pubblicando quasi più nulla, né su sé stesso, né sul rapporto con Chiara Ferragni e con i loro figli. L’imprenditrice digitale, al contrario, è molto attiva e ha pubblicato diverse Stories anche in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria. Quello di Fedez è un comportamento perlomeno piuttosto sospetto, che ha fatto pensare a molti che il suo aver oscurato la moglie a Sanremo potrebbe essergli costato caro. C’è dunque aria di crisi? Per ora è troppo presto per dirlo. Le premesse però non promettono nulla di buono.