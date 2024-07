Sanremo, nota cantante fa un appello a Carlo Conti: che ha chiesto

Il Festival di Sanremo di quest’anno sarà ricco di novità, prima tra tutte la conduzione affidata a Carlo Conti e non più ad Amadeus. Ancora non si sa tuttavia chi affiancherà il presentatore e quali saranno i cantanti big in gara. Sul web si sono fatte alcune supposizioni ma ancora nulla è certo. Nelle ultime ore un’artista molto famosa, intervistata ai microfoni di una nota radio italiana, ha voluto fare un appello a Conti per il prossimo Sanremo. Scopriamo meglio insieme di chi si tratta e che cosa ha chiesto nello specifico.

Sono mesi che circolano voci su chi potrebbero essere le coconduttrici del Festival di Sanremo 2025. In particolare sul web si è parlato di due cantanti attualmente molto in voga, Annalisa ed Elodie. Quest’ultima, tuttavia, ha recentemente smentito il rumor. La cantante di “Black Nirvana”, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha difatti affermato che al momento non ripeterebbe l’esperienza sanremese in quanto vuole concentrarsi completamente sulla sua musica. Ha tuttavia augurato alla collega di poter affiancare Carlo Conti nella conduzione della prossima edizione del Festival.

Per il momento sembrerebbe che il conduttore non abbia ancora contattato nessuna. Nelle ultime ore, però, una famosissima cantante ha voluto fargli un appello, invitandolo a sceglierla come coconduttrice. Stiamo parlando proprio di Annalisa che, ai microfoni di Radio Subasio, ha rivelato che non le dispiacerebbe poter affiancare Carlo Conti in questa nuova esperienza e che accetterebbe la proposta nel caso in cui le venisse fatta. L’artista ha già preso parte alla kermesse canora diverse volte come cantante in gara e ha affermato che per quest’anno preferirebbe parteciparvi con un ruolo diverso in modo tale da non avere l’ansia da prestazione.

Qui di seguito quanto dichiarato dalla cantante durante l’intervista a Radio Subasio in merito alla possibilità di una coconduzione a Sanremo:

Se sono pronta per condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti? Oddio, bisognerebbe chiederlo a lui. Anzi, facciamo prima la premessa fondamentale: al momento Carlo Conti non mi ha contattata e non mi ha detto nulla. Quindi quelle cose che leggete sono gossip e ci stanno. Anche questi gossip sono una cosa giusta, ma restano dei gossip. Se lo farei? Sarebbe bello devo dire. Per una volta a Sanremo senza stress non sarebbe mica male, sono sincera. Quindi potrebbe essere una bella cosa. Appello a Carlo Conti? Certo, Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla. Che poi diventerebbe stressante per altre ragioni immagino, però lo farei. Sarebbe un’altra bella tappa per me e la mia carriera. Staremo a vedere.

Non resta quindi che aspettare un’eventuale risposta da parte di Carlo Conti. Chissà se il conduttore si deciderà a chiamare Annalisa e se la rivedremo davvero sul palco dell’Ariston a febbraio in una nuova veste!