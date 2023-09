Sanremo, niente co-conduzione per Gerry Scotti? Il retroscena

È bastata una semplice foto per mandare il popolo del web in visibilio. Si sta parlando, ovviamente, dello scatto di pochi giorni fa, dove Amadeus e Gerry Scotti si sono mostrati a colazione insieme. Non pochi hanno ipotizzato che il post condiviso dai due conduttori sui rispettivi profili social potesse essere un’anticipazione del prossimo Festival di Sanremo, già immaginandosi una super accoppiata al timone della prossima kermesse musicale. Un recente retroscena di TvBlog, tuttavia, ha fatto chiarezza sulla possibile collaborazione tra Gerry Scotti e Amadeus.

Gerry Scotti e la co-conduzione al Festival di Sanremo

Gerry Scotti, nella prossima edizione del Festival di Sanremo, non dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo avuto da Gianni Morandi lo scorso febbraio, ovvero co-conduttore per tutte e cinque le serate. Ad affiancare Amadeus, infatti, ci saranno i vari cantanti in gara, che a turno si occuperanno di presentare i colleghi.

Per Gerry Scotti, quindi, niente Sanremo? Non si esclude che il noto conduttore Mediaset possa essere invitato per una delle cinque serate, ma, in questo caso, entrerebbe in gioco Pier Silvio Berlusconi. Qualora si riuscisse a trovare un accordo, Amadeus potrebbe contare su un ospite d’eccezione per il suo quinto, e ultimo, Festival di Sanremo. Al momento, comunque, non è dato sapere se queste indiscrezioni potranno trovare o meno conferma.

L’allusione di Gerry Scotti e il commento di Amadeus

L’hype generato dalle foto di Amadeus e Gerry Scotti era stato alquanto elevato. I due conduttori, dal canto loro, l’avevano ulteriormente alimentato. Con un video su Instagram, Gerry Scotti sembrava aver voluto implicitamente confermare la sua presenza a Sanremo: “Conoscete un buon albergo a Sanremo, che costi il giusto?” erano state le sue parole. L’ironico commento di Amadeus, infine, pareva confermare uno scenario apparentemente già delineato: Gerry Scotti al Festival Sanremo.

Secondo TvBlog, tuttavia, si sarebbe trattato di un semplice gioco tra amici: il conduttore di Caduta Libera avrebbe cavalcato le convinzioni del popolo del web generatesi con le foto social, postando nuove allusioni al tema. Amadeus avrebbe semplicemente dato corda all’amico. Si è davvero trattato di un semplice gioco? O siamo di fronte ad un’elaborata strategia che culminerà con Gerry Scotti sul palco dell’Ariston? È presto per dirlo, ma chissà che non si possano avere maggiori dettagli nelle prossime settimane.