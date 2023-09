Gerry Scotti conferma la sua presenza a Sanremo: il video epico

Gerry Scotti ha confermato la sua presenza alla prossima edizione di Sanremo. Ma, procediamo con ordine. Ieri, 7 settembre, Gerry Scotti ed Amadeus hanno letteralmente mandato in tilt il web dopo aver condiviso insieme una foto su Instagram. È bastato uno scatto dei due conduttori intenti a far colazione a far impazzire gli utenti sui social, che hanno subito pensato ad una possibile collaborazione per il prossimo Festival di Sanremo. Difatti, in tanti hanno creduto che l’aver voluto testimoniare quest’incontro non sia stato affatto casuale, bensì che l’intenzione fosse proprio quella di far crescere l’attesa e l’hype tra i fan della kermesse musicale. Certo è che, nel caso, l’intento è riuscito benissimo, dato che da allora non si è fatto altro che parlare del possibile debutto del conduttore di Caduta Libera sul palco dell’Ariston.

Gerry Scotti confermato a Sanremo

A questo punto, è voluto intervenire lo stesso Gerry, pubblicando un divertente video sul suo profilo Instagram. Il presentatore non solo ha affrontato le voci delle ultime ore, ma ha praticamente confermato in maniera velata la sua partecipazione a Sanremo. “Io e Amadeus siamo finiti su tutti i giornali solo perché due amici di una certa età si sono presi un caffè. Così ho deciso di dirvi la verità. Ci voleva tanto a chiedere cosa ci stavamo dicendo?”, ha detto scotti. A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo, che costi il giusto?”, ha poi aggiungo, implicitamente ufficializzando il tutto. Insomma, dopo queste parole sono rimasti pochi dubbi: pare proprio che vedremo finalmente lo storico conduttore al Festival della musica italiana.

A confermare ulteriormente il rumor è poi arrivato Amadeus, che ha commentato sotto il post in maniera ironica: “Perché hai raccontato quello che ci siamo detti?”, aumentando maggiormente l’hype su questa possibile collaborazione. Difatti, questione di pochi minuti e il video è diventato virale su Tiktok, arrivando anche ai giovanissimi che spopolano sulla piattaforma.

Dunque, con la presenza di Gerry Scotti, viene da chiedersi se ci sarà o un ritorno di Gianni Morandi, dato che si era parlato molto di un suo bis al fianco di Amadeus. Per quanto riguarda, invece, la presenza femminile sul palco, secondo alcune indiscrezioni Amadeus starebbe cercando di far approdare alla conduzione la cantante Annalisa, che ha già partecipato diverse volte al concorso. Ad ogni modo, mancano ancora molti mesi all’inizio del Festival di Sanremo, quindi non resta che attendere per scoprire cosa succederà.