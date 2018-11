Sanremo news: Ultimo e Riki confermati, Loredana Bertè e i Modà in bilico

Festival di Sanremo 2019, ultime news: Loredana Bertè e i Modà in bilico

Non si fermano i preparati per il Festival di Sanremo 2019. Chi saranno i cantanti in gara quest’anno? Chi i conduttori che affiancheranno Claudio Baglioni? Quali i super ospiti scelti dal direttore artistico? Se alle ultime due domande non sappiamo rispondere con certezza, qualcosa in più possiamo dirvi oggi sui possibili artisti che sul palco dell’Ariston potrebbero esibirsi come concorrenti in gara. Secondo il settimanale Chi, nello specifico, sarebbe più che certa ormai la mancata partecipazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. In forse, invece, Loredana Bertè e i Modà.

Festival di Sanremo 2019: Riki e Ultimo tra i cantanti in gara

Tra le giovani promesse che faranno parte dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo pare che, come riportato dalla rubrica Chicche di Gossip di Chi, ci potrebbero essere due volti nomi molto apprezzati dal pubblico italiano. Si tratterebbe, nello specifico, di Ultimo (vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove proposte“) e Riki (Riccardo Marcuzzi di Amici). I giochi, però, sono ancora aperti e, fino all’ultimo momento, le cose possono cambiare. La partecipazione di Loredana Bertè, per esempio, fino a qualche settimana fa era stata data per certa.

Kekko Silvestre e i Modà pronti a ritornare a Sanremo? L’indiscrezione

Kekko Silvestre in persona, ospite a Verissimo sabato 20 ottobre, aveva smentito categoricamente le voci della sua rottura con i Modà. Il cantante, inoltre, a Silvia Toffanin aveva detto che lui e la sua band sarebbero stati pronti a ritornare presto in grande stile, con un nuovo album, un nuovo tour e tanti altri progetti. Possibile che, tra questi, ci sia proprio la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2019? Certo è che, se così fosse, lui e i membri del suo gruppo renderebbero davvero felici i propri fan (sicuramente pronti a supportarli anche in questa nuova avventura).