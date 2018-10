I Modà non si sono sciolti: Kekko svela a Verissimo il ritorno della band

Che fine hanno fatto i Modà? Stanno per tornare con un nuovo disco, parola di Kekko Silvestre

I Modà stanno per tornare. Non si sono sciolti come sussurrato da qualcuno ma si sono presi solo una lunga pausa. A confermarlo il leader Kekko Silvestre, ospite di Verissimo per presentare il suo primo libro, Cash- Storia di un campione. La band si è fermata nel 2017 per intraprendere una nuova strada, quella cinematografica. Kekko era infatti pronto per il suo primo film ma poi ci sono stati dei problemi durante la lavorazione e quel progetto è stato bloccato. Silvestre ha così ripiegato sulla scrittura e su questo primo romanzo che ha definito come “una canzone lunga 228 pagine”.

Il nuovo album dei Modà si chiamerà Testa o Croce

“I Modà torneranno, il nuovo album uscirà nel 2019 e si intitolerà Testa o croce“, ha anticipato Kekko Silvestre a Silvia Toffanin. In questi mesi il cantante si sta dividendo tra la promozione del suo primo libro, l’incisione delle nuove canzoni e la figlia Gioia. Che oggi ha 7 anni e ha cambiato la vita di Kekko. “Diventare papà mi ha cambiato le priorità e poi i bambini sono magici, con un sorriso ti fanno passare tutte le arrabbiature, ti tengono lontano da certe situazioni. I primi 4 anni della sua vita ho fatto 3 dischi e 2 tour, quando tornavo a casa dalle tournée Gioia si nascondeva dietro la mamma, questa pausa mi è servita anche per stare più con lei”, ha confidato Silvestre.

Verissimo: Kekko Silvestre ricorda gli esordi dei Modà

Nella lunga intervista a Verissimo, Kekko Silvestre ha ricordato pure gli anni della gavetta con I Modà, che sono stati piuttosto lunghi e intensi. “La musica c’era ma c’abbiamo provato tante volte e non ingranava, non ci dava uno stipendio. Avevo deciso di abbandonare, poi mia madre si è ammalata e mi ha chiesto un ultimo disco dedicato a lei. Io non ci credevo, l’ho fatto solo per lei. E dalla sala di incisione è uscito Viva i romantici che ci ha reso famosi“, ha raccontato l’artista.