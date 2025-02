Sanremo, Masini rompe il silenzio sulla cover con Fedez: lo sfogo

A pochissimi giorni dall’avvio della celebre kermesse musicale Sanremese, Marco Masini ha rotto il silenzio circa la sua performance, prevista per la puntata dedicata alle cover, insieme a Fedez. I due infatti, nel corso della penultima serata di Festival, che andrà in onda il 14 febbraio, canteranno una delle canzoni forse più famose e discusse del palmarès di Marco Masini, ovvero “Bella Stronza”.

Negli ultimi giorni infatti, come anticipato poc’anzi, sul web si sono accumulate numerose discussioni sul testo della canzone, reputato da molti non adatto ai tempi che corrono per le affermazioni e i toni in esso contenuti. Si è quindi iniziata a spargere la voce secondo la quale il brano sarebbe stato cambiato e riadattato in chiave moderna, al fine di non creare polemiche.

A chiarire come stanno realmente le cose ci ha pensato però lo stesso Masini che, poco fa, ha pubblicato una story sfogo sul suo profilo Instagram, ricondivisa poi anche dal rapper di Rozzano.

Le parole di Marco Masini

“La cover di “Bella stronza” che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato“.