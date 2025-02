Fedez-Masini, mossa vincente serata cover. Carlo Conti approva

L’esibizione di Fedez e Marco Masini per la serata cover di Sanremo 2025 non è più un segreto. Ormai da giorni non si parla d’altro e il rapper milanese sembra già essere il solo protagonista di questa edizione del festival. Il duo porterà sul palco dell’Ariston la canzone iconica del cantante fiorentino, “Bella stronza”.

Sulla scelta del brano sono state dette tante cose come il fatto che Fedez l’abbia voluta dedicare alla sua ex moglie, poi ancora all’amante. Oggi, invece, Carlo Conti ha riferito che il testo subirà delle modifiche in relazione alla società odierna.

Bella stronza versione 2.0

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, ha rilasciato un’intervista a Cinque Minuti, rivelando che il rapper e il collega Masini hanno deciso di riadattare il testo di “Bella Stronza”, cantando una versione inedita della canzone tanto amata dagli italiani. “Sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini, sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo”. Ha affermato.

La reazione del pubblico

Nell’attesa di ascoltare la nuova versione, il pubblico italiano tanto legato alle tradizioni non ha potuto fare a meno di commentare sui social l’atto rivoluzionare del duo Fedez-Masini.

“Il politically correct non perdona neanche stavolta. Passare da Bella Stronza a Bella Stronzata è un attimo“, qualcuno ha scritto su X e poi ancora: “Forse la chiameranno #bellastupidina già abbiamo capito che faranno una cagata per far piacere non si sa a chi”.

Forse la chiameranno #bellastupidina già abbiamo capito che faranno una cagata per far piacere non si sa a chi. #bellastronza #Sanremo2025 — emmeemme (@emmemme77) February 7, 2025

Le parole di Masini

“Bella stronza” fin dalla sua nascita è stata una canzone molto criticata che anche all’epoca fece molto scalpore. E proprio in un’intervista rilasciata a Fanpage nel 2020, Masini spiegò: “Oggi non la scriverei Bella stronza, ma sono contento di averla scritta quando avevo 29 anni – aveva affermato – Credo che anche “Bella stronza” mi abbia portato qui a parlare, a poter fare un progetto per i 30 anni, tutto ciò che hai fatto, soprattutto gli errori. Quella canzone non è un errore, ma un grande pezzo. Quello che dico è che ogni canzone è figlia del tempo e oggi non ci si può mettere a giudicare una canzone che appartiene al 1995 o 1990″.

A distanza di cinque anni, però, sembra che Marco Masini abbia cambiato idea visto che ha accettato di stravolgere il testo per adattarlo all’epoca contemporanea. Non ci resta che attendere per scoprire se il brano riuscirà a vincere anche le intemperie del nostro tempo.