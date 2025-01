Sanremo, Jovanotti co-conduttore al fianco di Conti: tutti i dettagli

Solo poche ore fa è arrivata la notizia, direttamente da Dagospia, circa la partecipazione di Gerry Scotti al prossimo Festival di Sanremo. Lo storico conduttore di Canale 5, salirà infatti sul palco dell’Ariston in occasione della prima serata della kermesse musicale, prevista per l’11 febbraio. Non sarà solo però: come rivelato poche ore fa da Il Messaggero, ad accompagnarlo in questa nuova avventura in qualità di co-conduttore ci sarà infatti anche Jovanotti.

Anche Jovanotti sul palco dell’Ariston

Ebbene si, stando a quanto affermato da Il Messaggero, Carlo Conti avrebbe proprio fatto un colpaccio per la prima serata di Festival. Per aprire in bellezza, il conduttore toscano non avrebbe potuto scegliere compagni di viaggio migliori di Gerry Scotti e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. L’annuncio ufficiale da parte di Carlo Conti arriverà, stando a quanto si dice, nel corso del TG 1 delle 20:00.

Insomma, nonostante i telespettatori avessero sperato fino all’ultimo che ci potessero essere Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello ad affiancare Conti nella sua prima serata di Festival, ora la possibilità di vedere il celebre trio comico riunito sul palco dell’Ariston pare essere sfumata definitivamente. A meno che il conduttore non decida di invitare, in qualità di ospiti, i suoi due più grandi amici in una delle serate di Festival. Solo il tempo lo dirà.

Nel frattempo, Jovanotti si prepara ad affrontare questa nuova avventura. Per il celebre cantante si tratta infatti di un compito diverso dal solito, dal momento che sarà la sua prima volta al Festival in qualità di co-conduttore. Occasione che gli permetterà da un lato di promuovere il su nuovo album, Il corpo umano vol. 1, in uscita il 31 gennaio, ma anche di farsi conoscere dal pubblico in vesti completamente differenti dal quelle in cui si è abituati a vederlo e testare le sue abilità da conduttore.

Intanto, i telespettatori sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di assistere all’intervista di questa sera al TG 1, nella quale Conti potrebbe decidere di svelare nuovi dettagli o altri nomi di coloro che faranno parte di questo Festival, che si preannuncia già essere ricco di personalità importanti e sorprese.