Sanremo, anche Gerry Scotti co-conduttore: ecco in quale serata

Gerry Scotti al Festival di Sanremo! No, stavolta non è una boutade, bensì una notizia. A divulgarla è Dagospia che assicura che lo storico volto Mediaset farà tappa nella kermesse essendo stato ‘arruolato’ da Carlo Conti che lo avrebbe voluto al suo fianco per co-condurre in una serata. Quale? La prima, quella di martedì 11 febbraio. Dunque ad aprire il popolarissimo concorso italiano saranno ‘King Carlo’ e ‘Zio Gerry’. Per quest’ultimo si tratterebbe della prima volta al Festival. In tv ha fatto di tutto, mancava solo il tassello Sanremo che ora, seppur non da protagonista assoluto, sarà aggiunto al suo infinito curriculum professionale.

Dagospia dà la notizia per certa, non resta che attendere la conferma ufficiale che, non appena arriverà, farà arrivare i co-conduttori di Sanremo 2025 a quota 11. Potrebbero addirittura essere 13 se dovessero accettare anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, per ora in forse. L’inaspettato acquisto di Gerry è una sorta di conferma del cosiddetto patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset. D’altra parte lo stesso Scotti, mesi fa, aveva spiegato che, se fosse arrivata la chiamata dal Festival, l’azienda di Cologno Monzese avrebbe dato l’ok per la sua partecipazione.

“Mediaset mi ha già detto che posso fare tranquillamente il Festival di Sanremo”, spiegava il conduttore a TvBlog nel maggio 2024, salvo poi aggiungere: “Perché quando ci sarà una proposta seria il mio editore, nella sua persona di Pier Silvio Berlusconi, mi ha già detto che, in quel caso, mi darebbe sicuramente il permesso. Il fatto è che finora non ho mai ricevuto una proposta seria, quindi non ho mai dovuto chiedere il permesso, semplice. Sul tempo che mi sono dato? Beh, Vianello l’ha condotto a 76 anni, quindi c’è tempo”.

In effetti, il fatto che Scotti, uno dei conduttori più popolari e amati della tv generalista italiana, non abbia mai calcato il palco dell’Ariston, è un qualcosa di alquanto bizzarro. A Sanremo sono stati chiamati anche volti che hanno fatto la metà della metà della metà delle cose che ha fatto lui sul piccolo schermo. Lui mai! Ora, sempre dando per sicuro l’annuncio di Dagospia, ecco che finalmente Gerry potrà sbarcare sull’Ariston.

Un grande applauso va poi a Carlo Conti che da vero leader e da vero gigante della tv ha deciso di farsi affiancare da un suo pari, senza temere di essere messo in ombra. D’altra parte il toscano da sempre è uno che pensa, grazie a Dio, che più talenti ci sono in un team, meglio è. Insomma, non è quel tipo di persona che vuole rubare la scena e che cerca di attorniarsi di gente mediocre per risaltare. Chapeau!