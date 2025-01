Sanremo, ecco i 10 co-conduttori ufficiali: nomi e scelte azzeccate

Dopo giorni di rumors, toto-nomi e retroscena più o meno campati in aria, Carlo Conti ha sciolto le riserve sui co-conduttori che lo affiancheranno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 11 febbraio e chiuderà i battenti sabato 15. L’annuncio tanto atteso è arrivato nell’edizione del Tg1 delle ore 20 di mercoledì 15 gennaio. Ebbene? Chi ci sarà? La prima serata il presentatore toscano andrà in solitaria, anche se non è detto.

“Sarò solo a meno che non riesca a convincere due amici storici”, ha rivelato Conti, probabilmente riferendosi a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. “Ma vedrete che alla fine sarà da solo…”, ha aggiunto il direttore artistico del Festival ridendo, non convinto di riuscire nell’impresa di coinvolgere il comico e il regista con i quali condivide un rapporto di amicizia di lunghissima data.

Nella seconda serata, invece, Conti calerà un tris di “energia, voglia di vivere e colore”, dividendo il palco dell’Ariston con la top model Bianca Balti (alle prese con un tumore ovarico al terzo stadio), il cantante e paroliere Cristiano Malgioglio e con il comico Nino Frassica.

Anche nella terza serata ci sarà un tris di co-conduttori, anzi di co-conduttrici visto che in questo caso si tratta di tutte donne. In arrivo l’attrice Miriam Leone, l’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini e la comica Katia Follesa. Curiosa la scelta della Lamborghini. Evidentemente Conti ha deciso di giocarsi tale carta per strizzare l’occhio al mondo giovanile e social.

Nella quarta serata, come da pronostici, ecco Mahmood e Geppi Cucciari. Il cantante probabilmente avrà anche modo di esibirsi con dei brani, alla Cucciari invece il compito di fare ridere e riflettere. Infine, nella quinta serata, Conti condurrà con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi la cui richiesta di prendere parte alla kermesse al calduccio e non più al freddo (con Fiorello ha timonato il Dopofestival) è stata accolta. Per il gran finale Conti ha quindi voluto andare sul sicuro, attorniandosi con due colleghi che hanno esperienza da vendere nella conduzione.

Riassumendo, in totale i co-conduttori saranno ben 10 (12 se si aggiungono Pieraccioni e Panariello):

Prima serata: Conti in solitaria (ma non è da escludere il coinvolgimento all’ultimo minuto di Panariello e Pieraccioni.

Seconda serata: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Terza serata: Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone.

Quarta serata: Mahmood e Geppi Cucciari.

Quinta serata: Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Scelte di Conti promosse sulla carta

Sulla carta, le scelte di Conti sono da promuovere: Bianca Balti porterà sul palco la sua esperienza relativa alla lotta al tumore. La top model ha dimostrato di essere ironica e di non aver perso il sorriso nonostante stia affrontando un periodo difficile. Potrebbe stupire. Malgioglio non ha bisogno di presentazioni, così come Frassica: risate assicurate. Che ben venga poi la scommessa Lamborghini che, con la sua ‘svampitaggine’ (nel senso più buono del termine), potrebbe far divertire parecchio. Si riderà poi con Katia Follesa, mentre Mirian Leone porterà sul palco bellezza e professionalità. Geppi Cucciari sarà tagliente e acuta come al solito, almeno lo si spera. Mahmood farà cantare e darà un tocco glamour. Cattelan e Marcuzzi per il gran finale sono una garanzia.