Sanremo, il direttore di Rai 1 smentisce Amadeus: “Il Festival 2021 si farà”

Il Festival di Sanremo 2021 si farà. Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta è corso ai ripari dopo che le dichiarazioni di Amadeus, confermato nelle duplici vesti di direttore artistico e conduttore per il secondo anno consecutivo, hanno generato il caos. Il presentatore ha infatti pubblicamente dichiarato che non si può andare avanti con la kermesse musicale senza il pubblico in sala. Di tutt’altro avviso Coletta, che ha garantito che l’evento è confermato, con o senza pubblico. I preparativi vanno dunque avanti anche se per via della pandemia è impossibile stabilire al momento se ci saranno dei presenti all’Ariston o se cantanti e artisti saranno costretti ad esibirsi senza spettatori in sala.

Sanremo 2021 si farà: conferma il direttore di Rai 1 Stefano Coletta

“La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà”, ha dichiarato Stefano Coletta al margine della presentazione stampa della nuova edizione di Porta a Porta. “Amadeus ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c’è stagione di Rai1 senza Sanremo. È chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà”, ha aggiunto.

Le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo

Nonostante le dichiarazioni di Amadeus – che non riesce ad immaginare un Sanremo senza pubblico – la macchina organizzativa si è messa in moto da settimane. Nei prossimi giorni sono previsti gli incontri con le case discografiche sia per i Big che per i giovani. Da ottobre, poi, su Rai 1 partirà ‘Ama-Sanremo’: cinque puntate con le esibizioni degli esordienti fino al 17 dicembre quando ci sarà la finale di Sanremo Giovani in prima serata su Rai 1. Nel corso della puntata saranno presentati anche tutti i big che saranno in gara a marzo 2021.

Chiara Ferragni e Fedez verso il Festival di Sanremo 2021

Accanto ad Amadeus è confermato l’amico e collega Fiorello. Top secret i nomi delle presenze femminili. Stando ad una indiscrezione riportata da Vero, potrebbe salire sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale era in trattative con la produzione già lo scorso anno ma poi all’ultimo è saltato tutto. Accanto a Chiara non è da escludere la presenza del marito Fedez nelle vesti di ospite musicale.