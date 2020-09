Chiara Ferragni e Fedez verso il Festival di Sanremo 2021: gossip

La web influencer Chiara Ferragni è tornata nelle scorse ore alla ribalta della cronaca per alcune indiscrezioni rilanciate dal settimanale Vero nell’ultimo numero in edicola. Secondo quanto si legge, l’imprenditrice digitale potrebbe affiancare Amadeus, Fiorello e Jovanotti nell’edizione 2021 della celebre kermesse musicale del Festival di Sanremo. Anche lo scorso anno si vociferava della presenza della fashion blogger sul palco dell’Ariston. Qualcosa però deve essere andato storto, perché lei proprio non s’è vista. Stando a quanto riporta invece il settimanale Vero, le cose quest’anno per la Ferragni sembrano proprio cambiate. La 33enne, che ha nei mesi scorsi collaborato con Baby K, potrebbe quindi affiancare Amadeus. La rivista fa sapere inoltre che le trattative sarebbero già a buon punto e tra gli ospiti della manifestazione più celebre del Bel Paese potrebbe esserci anche il marito Fedez. La coppia ha un folto seguito di fan e followers sui social, che hanno molto apprezzato la notizia.

Chiara Ferragni e le parole sull’amore senza etichette

Nelle ultime settimane l’imprenditrice digitale è entrata nel dibattito mediatico scaturito dall’ultimo film della Disney, Onward, che per la prima volta narra di una storia tra omosessuali. Chiara ha voluto dire la sua sul mondo gay. Attraverso il suo profilo su Instagram, la Ferragni ha prima contrastato in modo piccato chi aveva aveva criticato alcune immagini del film, poi ha rappresentato in modo sublime ed efficace il suo punto di vista. “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay” – ha esordito l’influencer. Poi ha aggiunto che quello stesso bambino potrà crescere con l’idea che due uomini possono amarsi allo stesso modo di come siamo abituati a vedere tra un uomo e una donna. Insomma per Chiara l’amore è amore. Non ci sono etichette che si possono mettere a questo sentimento.

Chiara Ferragni e la collaborazione con Baby K

Chiara Ferragni ha collaborato alla realizzazione del brano ‘Non mi basta più’ di Baby K. Questa esperienza per l’imprenditrice digitale è la prima vera esperienza nella musica. “Nessuno se lo aspettava” – ha detto di lei Baby K – per poi aggiungere di aver portato questa sorpresa nel suo brano. Chiara oltre a cantare, ha recitato ed è stata anche la stylist durante le riprese.