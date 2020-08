Baby K: “l’effetto miliardo di visualizzazioni” e la “sorpresa” Chiara Ferragni

Baby K torna a far notizia per alcune rivelazioni inedite fatte durante una recente intervista a Rudy Zerbi a Radio Deejay. Un’estate piena di successi quella della cantante, che ha raggiunto l’astronomica cifra di un miliardo di visualizzazioni sul suo canale Youtube. A questo traguardo si è aggiunto nelle scorse settimane anche quello del disco di platino che la performer ha ottenuto con il brano ‘Non mi basta più’. Ma non è tutto, perché la performer può anche festeggiare anche le 31milioni di visualizzazione dell’ultimo pezzo. Una hit che ha visto la gradita partecipazione della nota influencer Chiara Ferragni. Nonostante la fashion blogger sia sposata con il rapper Fedez, per lei la collaborazione con Baby K è stata il suo primo vero approccio al mondo della musica. Ai microfoni del programma radiofonico di Zerbi, la cantante ha raccontato dall’isola di Pantelleria (dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza) la prima volta di Chiara negli studi di registrazione.

Baby K: un successo dietro l’altro

Dopo averle fatto i complimenti per alcune foto condivise dalla cantante su Instagram (dove indossa un costume total gold, molto glam e che rievoca uno stile alla James Bond), il conduttore ha chiesto a Baby K come ci si sente all’idea che un miliardo di persone abbiano visualizzato i suoi brani. “Fa effetto sicuramente” ha replicato l’artista. Dietro alla realizzazione di ogni video, però, c’è comunque tanto impegno, che non sempre viene percepito e capito da chi ascolta. “Il pubblico molto spesso confonde questa musica colorata e ritmata con qualcosa di frivolo” ha commentato Baby K. Durante l’intervista Rudy Zerbi ha poi sottolineato il fatto che Baby K è stata la prima in Italia ad avere un approccio riconosciuto a livello internazionale come quella che fa intrattenimento sul palco, approfondisce e studia.

Baby K in sala registrazione con Chiara Ferragni

Una figura che nel Bel Paese ha però tardato ad arrivare. Prima di concludere l’intervista Baby K ha raccontato della sua amica Chiara Ferragni e di come l’influencer sia approdata alla musica. “Nessuno se lo aspettava” – ha detto la cantante, per poi aggiungere – “ho portato questa sorpresa nel mio brano“. In questo nuovo sodalizio, l’imprenditrice digitale canta, recita e fa pure da stylist. Insomma una veste del tutto inedita, che chissà se aprirà nuovi orizzonti alla moglie di Fedez.