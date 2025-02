Sanremo, il camerino-gate “bolle”: fake news o segreto da svelare?

Il Festival di Sanremo è finito, ma l’interesse continua a essere alto. Non tanto per la musica, quanto più per le questioni “piccanti”: vi dice niente il camerino-gate della scorsa settimana? Si è vociferato molto su chi, lo dicono i rumors, si sarebbe appartato dentro i camerini dell’Ariston per lasciarsi andare a un po’ di passione. Tutte voci non confermate, ma certamente l’attenzione è stata sin da subito altissima. “Sembra che due cantanti particolarmente su di giri si siano appartati in camerino per una sessione di sesso veloce“, si leggeva qualche giorno fa su Il Fatto. Nel frattempo i giorni sono passati e qualche cosa in più pare essere uscito. Prima ci ha pensato Clara, che in un’intervista a Mysecretcase ha parlato di sesso a Sanremo: “Sesso qui? Io no però secondo me sì, qualcuno lo fa eccome vedendo certi cantanti”. Un’allusione senza nomi, che però ha suscitato subito un certo interesse. Anche Serena Brancale ha parlato del tema e lo ha fatto a MowMag…ma cosa ha detto?

All’Ariston passione a gogo, ma il mistero resta irrisolto

Il pettegolezzo sul Festival diventa sempre più croccante e tra un’allusione e un’ipotesi, MowMag ha scelto di cavalcare l’onda della notizia, scrivendo del tema “caldo” in modo del tutto ironico. È uscito anche il nome di Serena Brancale, che però aveva già smentito durante un podcast, dichiarando apertamente di non “sapere nulla” sui presunti rumori provenienti dai camerini del teatro Ariston. Al magazine la cantante ha poi ammesso: “Se ho esperienze da raccontare di questa settimana? Non cose che avete visto sul palco…Ho fatto l’amore, sicuramente. Voi l’avete fatto?”. Una dichiarazione del tutto normale, che però non pare essere collegata al tanto discusso camerino-gate.

Sull’argomento era intervenuto anche il giornalista Gabriele Parpiglia, proponendo un’ipotesi diversa. L’esperto di gossip, infatti, sostiene che i due artisti passionali di questa 75ma edizione di Sanremo potrebbero essere Joan Thiele e Frah Quintale, ma anche su questa ipotesi (per quanto possa piacere al web, che è impazzito dopo il loro duetto) non c’è conferma. La serata “incriminata”, però, sarebbe proprio quella delle cover: chissà!

Che si tratti di una fake news? Molto probabile, ma una cosa è certa: quando si tratta di passione e segreti tra vip, specie se parte di un evento enorme come Sanremo, la curiosità è palpabile.

Questo Festival ha davvero fatto il pieno di notizie: Carlo Conti ha fatto il botto, superando i numeri di Amadeus, finora considerati imbattibili.