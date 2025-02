Corona, voti e voci a Sanremo: “Sarah Toscano 10, via con Fedez”

È vero, Sanremo è finito ormai quasi una settimana fa, ma le voci, così come i commenti, continuano a farei dei giri immensi e a tornare online. Ogni giorno c’è una novità, ogni ora spunta un nuovo commento, ma non solo. Perché a dire la sua è ancora una volta Fabrizio Corona, che in uno dei suoi episodi di Corona On Air, ha ufficialmente dato i voti ad alcuni cantanti in gara, aggiungendo anche un po’ di pepe alla questione prettamente canora. L’ex fotografo ci ha tenuto a condividere pubblicamente le sue considerazioni sia sulla performance canora, sia sullo stile di ogni artista, ma non ha di certo tralasciato l’elemento succoso finale. C’è di mezzo ancora Fedez, ma non è l’unico: la “chicca di gossip” lanciata da chi di gossip e paparazzi si è occupato per una vita, riguarderebbe anche la giovanissima Sarah Toscano, reduce dal suo primo Festival.

Che cosa ha detto Corona su Sarah Toscano…e Fedez

Il video di Corona è disponibile sul suo canale YouTube e dura quasi 13 minuti. Durante questo lasso di tempo l’ex paparazzo passa in rassegna davvero di tutto. Parla della vittoria di Olly e del profilo di Marta Donà, manager del vincitore (e non solo), attualmente al centro di dicerie, polemiche e qualche complotto, ma parla anche di alcuni degli altri big in gara, giudicandone la voce, i capelli e la “cafonaggine”.

Corona ne ha una per tutti: a Fedez dà 8, non gli ha dato 10 “per un semplice motivo, ha cantato con l’autotune, ma l’interpretazione, look, stile, passione, emozione…aveva tutto, grazie a me”. Achille Lauro lo commenta così: “inguardabile”, ma la canzone si becca un 7. Durissimo anche con Rkomi, ma è su Sarah Toscano che Corona spende qualche parolina in più.

“Sarah Toscano voto? 10! Sapete perché? Dopo l’evento della Warner se n’è andata a casa con Fedez. Brava Sarah!”. Fabrizio Corona l’ha fatto di nuovo, ma ancora nessuno ha parlato, né confermato questa voce. Per altro la giovane cantante è già stata al centro di qualche pettegolezzo e non ci sarebbe Fedez, bensì Matteo Berrettini.

Ad ogni modo, non sappiamo che cosa ci sia di vero, che cosa sia successo e come andrà avanti la questione, ma sul web e sotto il post di Corona, qualcuno ha già commentato.

Le reazioni web al nuovo video di Corona

Il nuovo scoop lanciato da Fabrizio Corona sta già suscitando parecchio hype sul web, anche se qualcuno non ha ben capito come effettivamente sia andata la serata. “Fedez che si confida di nuovo con Corona è un po’ un Amarcord”, scrivono su Instagram citando ironicamente il brano di Sarah. Insomma, come al solito l’ex paparazzo riesce a generare interesse e soprattutto interazioni: pensate che il video YouTube ha già raccolto più di 11mila visualizzazioni…e probabilmente cresceranno ancora.