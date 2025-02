Corona sgrida Fedez: “Voleva picchiare uno, perché la deve smettere”

Fabrizio Corona senza filtri, tanto per cambiare. Ospite al ‘Peppy night’ di Peppe Iodice, in onda su Canale 21 e registrato al Teatro Troisi, l’ex re dei paparazzi ha parlato a ruota libera del suo rapporto con Fedez e ha anche menzionato Stefano De Martino, ormai uomo di punta di Rai Uno dopo il successo clamoroso alla guida di Affari Tuoi. Corona ha anche commentato il video divenuto virale nelle scorse ore con protagonista Fedez, ripreso in una nottata sanremese. Dalle immagini si vede il rapper fuori di sé e tenuto fermo da un bodyguard che ha evitato che il cantante non si scagliasse contro una persona che ha offeso la sua ex moglie Chiara Ferragni.

“Fedez è arrivato quarto, ma senza quelle due puntate di Falsissimo passava inosservato come è sempre passato negli ultimi anni”, ha esordito Corona, in riferimento al suo podcast, quello in cui ha pubblicato gli audio della presunta amante del rapper, facendo scoppiare il finimondo nei giorni scorsi. “Buttando fuori tutta la mer*a del passato – ha sostenuto l’ex re dei paparazzi -, ha avuto la possibilità di rinascere ed è tornato a cantare. Senza di me non avrebbe potuto farlo. Io stavo rischiando di fargli vincere Sanremo, grazie a me è arrivato quarto. Quando ci siamo parlati per sei mesi al telefono gli dicevo che avrebbe vinto”.

Insomma, Corona è convinto di essere l’artefice dell’ottimo Sanremo, per quel che riguarda il risultato della classifica finale, del rapper milanese. Peppe Iodice ha poi chiesto all’ospite che cosa ne pensa del video della sfuriata di Fedez. In questo caso Corona ha sgridato il cantante: “L’unica cosa che posso dire è che ha avuto l’occasione, e già ieri litiga con uno fuori da un locale, voleva picchiare uno. Basta. Hai fatto un buon Sanremo, sai che tutti riprendono, calmati”.

Spazio poi al legame privato con l’artista. Sono amici oppure no? Di recente l’ex marito di Chiara Ferragni ha dichiarato che, l’essersi confidato con Corona, è stato un errore gravissimo da parte sua. Quindi? Amicizia al capolinea? “Io e Fedez siamo stati amici, fratelli. Comunque lui fa il cantante, e infatti canta, io faccio il cantastorie e infatti racconto storie”, ha risposto l’ex re dei paparazzi, lasciando intendere che Fedez sapeva benissimo che lui è una persona che di lavoro dà notizie. Insomma, dalla serie chi ha orecchie per intendere, intenda.

Spazio poi alla vittoria sanremese di Olly. Corona ha gettato ombre e ha promesso che nel suo podcast farà una puntata ad hoc su Marta Donà, la manager del vincitore di Sanremo 2025, nonché manager di Angelina Mango e Marco Mengoni che hanno trionfato al Festival nei due anni precedenti. Tra l’altro tutti e tre gli artisti erano in gara al televoto col numero 15. “La canzone di Olly è bella, ma meritava di vincere? Qual è l’agente di Olly? Perché Olly per vincere ha bisogno di quell’agente lì? Le persone si sono stufate e vogliono sapere la verità. Farò una puntata ad hoc su questa cosa”, ha assicurato Fabrizio.

Inoltre Corona, parlando con Iodice, ha sostenuto che per “andare avanti” bisogna far parte del “circolino” dei manager che contano. A tal proposito ha menzionato Stefano De Martino, tra l’altro amico di Iodice. “Chi è il manager di De Martino? Ecco, vedi che anche lui è nel circolino?”, ha chiosato l’ex re dei paparazzi. Per chi non lo sapesse l’agente di De Martino è Beppe Caschetto.