Chiara Ferragni offesa a Sanremo, Fedez impazzisce di rabbia: video

Su TikTok è diventato virale un video in cui si vede Fedez impazzire dalla rabbia per strada a Sanremo. Il giornalista Gabriele Parpiglia, dopo aver visionato il filmato, ha assicurato che la vicenda ha avuto luogo a notte fonda, fuori dalla discoteca Morgana. Da quanto si capisce, il rapper si sarebbe infuriato dopo che una persona ha fatto riferimento in modo volgare alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Dalle immagini si assiste a una sfuriata del cantante che viene trattenuto dal bodyguard. Quest’ultimo riesce a fermarlo e a far sì che non si diriga verso l’uomo che ha offeso la Ferragni.

L’offesa a Chiara Ferragni che ha fatto imbufalire Fedez

In particolare, ascoltando attentamente l’audio del filmato, sembra che la persona che ha fatto imbufalire il rapper milanese urli: “Ferragni me la dà”. Sarebbero state tali parole, di cui è inutile fare la parafrasi, ad aver fatto perdere la testa al cantante. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino.

Il video ha cominciato a circolare in modo massiccio su TikTok nella serata di domenica 16 febbraio. Senza dubbio è destinato a far discutere. Come è noto Fedez, nei mesi scorsi, è anche finito al centro delle cronache milanesi per la vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino, personal trainer romano noto al gossip per aver sostenuto di aver avuto un flirt con Ilary Blasi.

E pensare che Fedez, nella notte appena trascorsa, quella cioè successiva alla finale del Festival di Sanremo dove si è posizionato al quarto posto, ha dichiarato che da ora in avanti vuole impegnarsi quasi esclusivamente nella musica, lasciando perdere tutto il chiacchiericcio attorno alla sua vita privata. Non un buonissimo inizio viene da dire.

Certo nel caso dello sfogo nella notte sanremese, c’è da dire che è stato provocato in maniera vigliacca e meschina. Con Chiara Ferragni, come è arcinoto, non si è lasciato nel migliore dei modi, per usare un eufemismo. Ma rimane la madre dei suoi figli e, naturalmente, non certo una persona da prendere di mira con esternazioni volgari e becere. Peggio ancora se tali provocazioni vengono fatte pubblicamente.