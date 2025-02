Fedez evita Giletti a Sanremo e gli viene ‘sequestrato’ il cellulare: il motivo

Nervi tesi nel dietro le quinte del teatro Ariston tra Fedez e Massimo Giletti. Continua a essere al centro delle polemiche e del gossip il rapper milanese, in gara a Sanremo con il brano ‘Battito’. Che cosa è successo con il conduttore torinese? Come riferito da Mowmag, che ha anche pubblicato un video della vicenda, il cantante ha incrociato Giletti, ma lo ha evitato. Il giornalista naturalmente ha notato l’atteggiamento schivo del musicista e gli ha chiesto spiegazioni. Fedez, però, se ne è andato rapidamente.

L’incontro non è freschissimo. Risale a mercoledì 12 febbraio. Giletti, quella sera, si trovava dietro le quinte dell’Ariston. Fedez, nel passare, lo ha evitato. Ha invece salutato Damiano David, che era alle spalle del giornalista, il quale è poi riuscito ad afferrare la mano del rapper dicendogli “questa me la devi spiegare”. Fedez si è rapidamente liberato dalla stretta di mano e se ne è andato, dicendo al conduttore “giuro che ti chiamo”.

Il motivo della tensione, molto probabilmente, è da ricercare nel fatto che Giletti, di recente, si è molto interessato alla vicenda dell’inchiesta ultras, per cui il rapper, va sottolineato, non è indagato. Tuttavia ha fatto molto discutere la sua amicizia con Luca Lucci, capo ultras che si trova in carcere. Ebbene, Giletti, nella sua trasmissione Rai Lo stato delle cose, ha svolto diversi approfondimenti sull’intera vicenda e, inevitabilmente, si è anche ritrovato a parlare del cantante. Sarebbe questa la causa del disappunto di Fedez.

Sull’ex marito di Chiara Ferragni, nelle scorse ore, è trapelata un’altra indiscrezione curiosa. A diffonderla ci ha pensato Dagospia che ha sostenuto che a Sanremo si sussurra che lo staff che segue il cantante ha sequestrato allo stesso Fedez il cellulare. E perché mai? Perché pare che si voglia evitare che risponda alle ripetute chiamate che sta ricevendo da una persona ben precisa. ‘Dago’ non ha fatto il nome di tale persona, ma ha specificato che non si tratta di una donna. Chi dunque potrebbe essere? Non è che chi starebbe cercando insistentemente di mettersi in contatto con lui è quel furbacchione di Fabrizio Corona?